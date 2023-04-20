В Крыму открыли новую школу зимних видов спорта

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19 апреля в селе Уютное Сакского района появилась новая школа зимних видов спорта.

За последние годы фигурное катание и хоккей стали по-настоящему востребованными в Крыму, так что открытие очередной школы зимних видов спорта было лишь вопросом времени. Новой точкой притяжения для детей, проживающих в Саках и Евпатории, Сакском, Раздольненском и Черноморском районах, станет село Уютное.

Это учебное заведение — второй действующий объект спортивной школы «Наследие» в Крыму. Благодаря субсидиям из республиканского бюджета около 800 детей смогут заниматься зимними видами спорта бесплатно. Еще одну подобную школу планируется построить уже в следующем году в Керчи, где хоккей и фигурное катание тоже очень популярны.Руководство республики продолжит поддерживать и развивать это спортивное направление как в рамках Года массового спорта в 2023 году, так и в будущем.

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