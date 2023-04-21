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Ход строительства восьмого этапа трассы «Таврида»

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/jCyBOmemoHE

Полностью завершить строительство 8-го этапа «Тавриды» протяженностью 7.5 км строители должны были к декабрю 2023 года, но работы идут с опережением графика, поэтому запуск рабочего движения запланирован на май 2023 года.
Источник: https://roads.ru/forum/topic/34535-...tsiya-prezidentskoy-dorogi/page/37/

строительство
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