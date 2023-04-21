Ход строительства восьмого этапа трассы «Таврида»
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/jCyBOmemoHE
Полностью завершить строительство 8-го этапа «Тавриды» протяженностью 7.5 км строители должны были к декабрю 2023 года, но работы идут с опережением графика, поэтому запуск рабочего движения запланирован на май 2023 года.
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