На Ямале приступили к реконструкции участка Северного широтного хода

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На Ямале началась реконструкция участка железной дороги «Надым-Пристань» — Пангоды. Он станет частью проекта «Северный широтный ход» (СШХ). На объекте закончены все подготовительные работы, реконструкция началась. Протяжённость участка «Надым-Пристань» — Пангоды составляет около 120 километров. План работ включает реконструкцию существующих железнодорожных мостов и строительство новых вместо демонтированных. На некоторых участках дороги полностью заменят рельсы. Закончить все работы планируется к декабрю 2027 года.

Участок «Надым-Пристань» — Пангоды — это восстановленная в 70-х годах прошлого века часть сталинской Трансполярной магистрали и действующая сейчас железнодорожная ветка. На объекте планируется провести усиление железнодорожной линии, переустройство сетей газоснабжения, проложенных вдоль путей.

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Реконструкция железнодорожной линии Надым-Пристань — Пангоды — неотъемлемая часть проекта по созданию Северного широтного хода, протяженность которого составит 707 километров. Железнодорожная магистраль свяжет западную и восточную части ЯНАО, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Это позволит сократить протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузить существующий железнодорожный маршрут Транссиба.

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