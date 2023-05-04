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Дорожное строительство

На Ямале приступили к реконструкции участка Северного широтного хода

 © sever-press.ru

На Ямале началась реконструкция участка железной дороги «Надым-Пристань» — Пангоды. Он станет частью проекта «Северный широтный ход» (СШХ). На объекте закончены все подготовительные работы, реконструкция началась. Протяжённость участка «Надым-Пристань» — Пангоды составляет около 120 километров. План работ включает реконструкцию существующих железнодорожных мостов и строительство новых вместо демонтированных. На некоторых участках дороги полностью заменят рельсы. Закончить все работы планируется к декабрю 2027 года.

Участок «Надым-Пристань» — Пангоды — это восстановленная в 70-х годах прошлого века часть сталинской Трансполярной магистрали и действующая сейчас железнодорожная ветка. На объекте планируется провести усиление железнодорожной линии, переустройство сетей газоснабжения, проложенных вдоль путей.

 © sever-press.ru

Реконструкция железнодорожной линии Надым-Пристань — Пангоды — неотъемлемая часть проекта по созданию Северного широтного хода, протяженность которого составит 707 километров. Железнодорожная магистраль свяжет западную и восточную части ЯНАО, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Это позволит сократить протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузить существующий железнодорожный маршрут Транссиба.

 © sever-press.ru
Источник: https://sever-press.ru/news/ekonomi...orogi-kotoraja-stanet-chastju-sshh/

Ямал, ЯНАО, Северный широтный ход, железная дорога, транспорт
  • Нет аватара termometrix
    04.05.2310:21:43

    Реконструкция железнодорожной линии Надым-Пристань — Пангоды — неотъемлемая часть проекта по созданию Северного широтного хода, протяженность которого составит 707 километров. Железнодорожная магистраль свяжет западную и восточную части ЯНАО, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Это позволит сократить протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря и разгрузить существующий железнодорожный маршрут Транссиба.

    Стратегический мегапроект.

    #1261891
  • Нет аватара nabludatel71
    04.05.2311:30:27

    Это позволит сократить протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря

    Если из района Нового Уренгоя — то да, а от Сургута/Нижневартовска то же самое примерно выйдет (из Кузбасса сильно дальше, не вариант). Другой вопрос скорость движения.

    А вообще из ЯНАО/ХМАО на Балтику едет сравнительно небольшое количество конденсата и ШФЛУ — несколько миллионов тонн, причём в прошлом году из-за санкций обвалилось всё это. Магистраль больше важна для внутренней связности и упрощения снабжения северных проектов.

    #1261898
    • Нет аватара siberia2012
      04.05.2312:02:50

      ну жизнь не заканчивается текущей ситуацией. Всё меняется и меняется в исторической перспективе очень быстро. Так что на будущее проект безусловно полезный, каким оказался и БАМ, к примеру, который дружно хоронили либерасты в 90е. Не глупые люди управляли страной в 30е-50е. Ни чета нынешним.

      #1261909
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