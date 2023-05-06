Завод «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» открыл цех после капитального ремонта

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В сосновоборском предприятии «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» после ремонта открылся цех трубопроводов.

В 2021 году новый цех был спроектирован, а в 2022 году уже вовсю шла стройка. Сотрудники вспоминают: раньше здесь не было даже стен — только крыша и бетонное основание. Сейчас в цеху светло и тепло, нет пыли и грязи, а места для всего оборудования хватает даже с запасом. Работы выполнила одна из компаний холдинга «ТИТАН-2» — филиал «Собственное управление строительством».

© mayaksbor.ru

Трубный цех прошёл через полноценную модернизацию. «Раньше станки, токарная группа, сварочные, сборочные посты стояли в разных цехах — трубопроводы производились на пяти разных участках. Основная задумка этого цеха — увеличить производительность. Значительно сократилось время производства за счет того, что потоки теперь выстроены правильно», — объясняет начальник цеха Дмитрий Горбанев.

За последнее время на производстве появилось новое сварочное оборудование, как ручное, так и автоматическое. А также — новый портально-фрезерный станок с ЧПУ, который упростил многие задачи и расширил возможности производства.

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Трубопроводы — одна из основных категорий продукции «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАН». В новом цеху они производятся на одной производственной линии: от поступления со склада материала до момента отгрузки изделие не покидает пределы цеха. Здесь же проводится и многоэтапный контроль качества: входной, промежуточный и приемо-сдаточный. Это заметно сокращает издержки, и временные, и трудовые. Но и эстетика помещения радует, признается старший мастер трубного цеха Павел Напреев: «После ремонта, конечно, стало приятнее. Сама по себе работа интересная, а когда все условия созданы для этого — сердце радуется».

«ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» (ТПЛ) — предприятие в составе холдинга «ТИТАН-2». Его основой стала часть производственного комплекса Монтажно-строительного управления № 90, а именно — цеха, занимающиеся изготовлением трубопроводов и металлоконструкций для строительства Ленинградской АЭС. Постоянными заказчиками ТПЛ в Сосновом Бору, как и много лет назад, являются Ленинградская АЭС и НИТИ им. А. П. Александрова.

— Наше основное направление — трубопроводы, емкостное оборудование и специализированные металлоконструкции для АЭС, как-то облицовки помещений реакторного здания, шахты реактора, бассейна выдержки, где хранится ядерное топливо, — рассказывает технический директор «ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН» Антон Синельников. — Один из основных принципов обеспечения безопасности при проектировании и строительстве АЭС — герметичность помещения, в котором расположен реактор. Мы поставляем элементы облицовки. Какая-то часть укрупняется на монтаже, а какие-то элементы мы делаем целиком. Наши самые крупные монтажные марки — размером 6,5 на 18 метров.

Сейчас ТПЛ — это крупный завод с производством в Сосновом Бору и один из регулярных поставщиков оборудования для российских атомных проектов. «Росатом» закупает в ТПЛ металлоконструкции и трубопроводы и для своих зарубежных электростанций: АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Руппур» в Бангладеш.

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Начальник цеха подтверждает: на производстве рады новым сотрудникам. «Слесари, сварщики, токари-расточники, расточники, термисты, гибщики, мастера, специалисты, распределители — ждем всех. Работы очень много, на несколько лет вперед. Материалы есть, — говорит Дмитрий Горбанев. — Мы набираем как и опытных, так и людей, которые готовы работать и обучаться. Люди обучаются у нас быстро — в течение месяца-двух становятся уверенными работниками. Главное — желание работать».