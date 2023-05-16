Новый медцентр для Мариуполя обретает краски

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Рекордными темпами специалисты Военно-строительной компании (ВСК) возводят многофункциональный медицинский центр Федерального медико-биологоческого агентства России (ФМБА) в районе проспекта Ленина.

Сообщается, что медцентр постоят к осени 2024 года.

© vskmo.ru

В районе проспекта имени Ленина в Мариуполе кипит работа. С опережением графика военстроевцы возводят важный для города объект.

Пока специалисты ВСК одевают фасад главного здания в утеплитель и современные панели, выполненные в лаконичной и стильной серо-белой гамме, их соратники обустраивают кровлю.

На соседней площадке монолитчики поднимают этажи следующего корпуса. Все процессы на масштабной стройке идут параллельно.

Строительство разбито на 2 этапа. Первый:

4-этажный лечебно-диагностический корпус с отделением скорой помощи, оперблоком, реанимационным отделением и стационаром на 60 коек (30 975 м²);

патологоанатомическое отделение (1 200 м²);

станция медицинских газов;

дизель-генераторные подстанции;

навес для обслуживания транспорта на 10 машиномест;

КПП и ряд других построек.

Срок окончания работ первого этапа — декабрь 2023 года.

На втором этапе будет возведено 8-этажное здание стационара на 333 койки (26 750 м²). Все корпуса между собой соединят крытые теплые переходы для пациентов и персонала.

Территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветочные клумбы, проложат пешеходные дорожки и транспортные связи.

Медкомплекс оборудуют по самым современным стандартам. Здесь будут одно- и двухместные палаты с необходимым медицинским оснащением и санузлами. Отделения снабдят новейшей диагностической и лечебной техникой. Ожидается, что только в одном корпусе будет работать до тысячи сотрудников.

Полностью военстроевцы сдадут объект к осени 2024 года.

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

© vskmo.ru

Фасадчики Военно-строительной компании (ВСК), ведущей работы по созданию многофункционального медицинского центра Федерального медико-биологоческого агентства России (ФМБА), прописались на лесах: монтаж фасада основного корпуса идет рекордными темпами.