Предприятие «МСГ» в Кохме Ивановской области осваивает новые виды продукции и создает рабочие места

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Около двух с половиной лет назад компания «МСГ» начала реализацию инвестиционного проекта в Кохме: на площадях бывшего завода «Строммашина» возродила производство башенных кранов.

Как рассказал генеральный директор Рамин Ибрагимов, для реализации инвестиционного проекта полностью выкупили цех площадью 20 тысяч квадратных метров, а также несколько вспомогательных зданий, приобрели необходимое оборудование. «Достаточно много сотрудников „Строммашины“ вернулись в родные стены после открытия производства. Сейчас на этой площадке работает около 90 человек. Постоянно идёт набор персонала, покупается новое оборудование. Только в марте мы инвестировали порядка 50 млн рублей в новые станки. Создаем под каждый станок как минимум два рабочих места», — отметил Рамин Ибрагимов.

Сейчас на предприятии осваивают новые виды продукции. «Делаем мачтовые подъемники, которые крепятся снаружи здания и позволяют доставлять строительные материалы на высоту до 100 метров. Сейчас мы начали делать станции биологической очистки по заказу для одного крупного проекта в Анадыре», — рассказал руководитель компании. Он добавил, что «МСГ» планирует занять нишу производства линий непрерывного формования железобетонных изделий, освобожденную после ухода иностранных компаний: для этого у предприятия имеются все нужные компетенции. Кроме того, есть планы по открытию стеллажного производства и второй линии производства решетчатых настилов.

Компания «МСГ» создана в 2017 году, специализируется на производстве металлоконструкций, строительных материалов, производстве строительных работ. Это предприятие с полным производственным циклом: от проектирования до изготовления и дистрибуции всех строительных материалов и возведения промышленных и коммерческих объектов под ключ. В настоящее время в ассортименте представлены решетчатые настилы, кровельные и ограждающие материалы, металлоконструкции, металлопрокат и строительные материалы, железобетонные изделия, бетон, пескобетон, раствор, цемент, башенные краны, грузоподъемное оборудование, нестандартное оборудование для заводов ЖБИ и ДСК.

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