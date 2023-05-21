В Москву прибыли 6 электросудов
В Москву на сухогрузе доставлены ещё шесть электросудов, которые уже в этом году выйдут на первый регулярный речной маршрут «Парк „Фили“ — Киевский».
Перед отправкой специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы.
Теперь их ждёт следующий этап — швартовые и ходовые испытания.
Как сообщалось ранее, суда строятся под началом Sitronics Group на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области по заказу АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Большая часть оборудования, отделочных материалов, программного обеспечения для электросудов произведены в России.
Электросуда длиной около 22 м вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.
Провозная способность маршрутов составит до 15 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок порядка 1,5 млн человек, проживающих в близлежащих районах Москвы.
- На Северной верфи заложили траулер «Капитан Портнов»
- На Адмиралтейских верфях прошла закладка траулера «Капитан Юнак»
- В Петербурге для Погранслужбы спущено на воду новое патрульное судно «Ладога»
21.05.2316:27:21