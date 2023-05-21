В Москву прибыли 6 электросудов

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В Москву на сухогрузе доставлены ещё шесть электросудов, которые уже в этом году выйдут на первый регулярный речной маршрут «Парк „Фили“ — Киевский».

Перед отправкой специалисты закончили внутреннюю отделку, подключили оборудование, настроили приборы и системы.

Теперь их ждёт следующий этап — швартовые и ходовые испытания.

Как сообщалось ранее, суда строятся под началом Sitronics Group на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области по заказу АО «Водоходъ. Пассажирский порт». Большая часть оборудования, отделочных материалов, программного обеспечения для электросудов произведены в России.

Электросуда длиной около 22 м вмещают до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан.

Провозная способность маршрутов составит до 15 тыс. пассажиров в сутки. Их запуск позволит улучшить транспортное обслуживание и предоставить альтернативные варианты поездок порядка 1,5 млн человек, проживающих в близлежащих районах Москвы.