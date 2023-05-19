Поколение ТОИ. Как создаётся Курская АЭС-2
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В Курской области продолжается строительство АЭС с новыми российскими реакторами ВВЭР-ТОИ. Почему Курскую АЭС-2 называют одной из главных промышленных строек страны и какие уникальные технологии заложены в проект? Подробности — в специальном репортаже Георгия Подгорного.
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