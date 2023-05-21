«Полиметал» начал переработку богатых руд на Амурском горно-металлургическом комбинате

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Компания «Полиметалл» ввела в промышленную эксплуатацию корпус переработки богатых продуктов и произвела первую плавку на Амурском ГМК в Хабаровском крае.

На новом участке комбинат сможет перерабатывать порядка 6 тысяч тонн концентрата в год, производя из него около 2 тонн драгоценного металла.

«С момента запуска фабрики на Нежданинском месторождении (Якутия) накапливались запасы богатого гравитационного концентрата. Для того, чтобы иметь возможность его переработки, было важно ввести в эксплуатацию этот участок предприятия. Команда успешно выполнила задачу, преодолела сложности, связанные с поставками оборудования, и запустила производство в соответствии с планом», — отметил глава компании Виталий Несис.

По словам управляющего директора АГМК Вадима Кипоть, подобные технологии на объектах компании ещё не применялись.

Летом 2021 года Главгосэкспертиза России одобрила строительство гидрометаллургического цеха № 2, предназначенного для переработки высокоуглеродистых сульфидных золотосодержащих концентратов, полученных при обогащении руд Майского и Нежданинского месторождений, а также месторождения Бакырчик (Казахстан). Помимо этого, здесь будут перерабатывать другие дважды упорные концентраты, которые невозможно переработать на оборудовании ГМЦ № 1.

Технологический процесс на ГМЦ № 2 будет отличаться в два раза большим давлением, более высоким температурным режимом и использованием большего и технологически более совершенного автоклава с титановой футеровкой. Проектной документацией также предусмотрено строительство корпуса переработки богатых продуктов. Объем переработки комплекса составит 278,5 тысячи тонн флотационного и 6 тысяч тонн гравитационного концентрата в год. Запустить АГМК-2, после корректировки сроков, планируется во второй половине будущего года.

«Полиметалл» — российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане. В 2022 году компания увеличила производство золота на 2% до 1,45 млн унций (45,1 тонны), серебра — на 3% до 21 млн унций (653,2 тонны). Общее производство в пересчёте в золотой эквивалент за 2022 год выросло на 2% до 1,712 млн унций (53,25 тонны).

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