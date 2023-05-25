В ЦАГИ прошли испытания аварийного генератора SSJ-NEW

Развитие передовых проектов в области воздушного транспорта является ключевой задачей современного гражданского самолетостроения в интересах обеспечения технологического суверенитета России.

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Программа модернизации самолета SSJ100 — наглядный пример реализации курса на импортонезависимость.

Важную роль в этом процессе играет Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Специалисты ЦАГИ завершили цикл исследований системы турбовинтового аварийного генератора (ТВАГ) для авиалайнера SSJ-New.

Эксперименты прошли в трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ по заказу АО «ОКБ «Кристалл» в рамках программы импортозамещения.

ТВАГ предназначен для производства электроэнергии, необходимой для питания потребителей первой категории в случае отказа основной системы электроснабжения объекта. Установки такого типа являются необходимыми для всех современных гражданских самолетов.

В интересах исследований был спроектирован и изготовлен стенд для установки ТВАГ в рабочей части аэродинамической трубы. Испытания предусматривали подтверждение работоспособности ТВАГ во всем эксплуатационном диапазоне скоростей и высот полета самолета. Изучались вопросы времени и безопасности выпуска установки, а также возможности реализации максимальной электрической мощности при всех эксплуатационных скоростях, включая минимальные полетные.

«В результате испытаний специалисты ОКБ «Кристалл» совместно с учеными ЦАГИ подтвердили конструктивные решения, заложенные при проектировании ТВАГ, а также реализацию его проектных параметров», — отметил начальник конструкторского отдела АО «ОКБ «Кристалл».