На бывшей фабрике «Икеа» в Ленобласти перезапустили производство

© cdn.iz.ru

На бывшей фабрике «Икеа» в Тихвине Ленинградской области перезапустили производство под новой маркой «Лузалес-Тихвин».

Перезапуск производства стартовал с выпуска совершенно новой продукции — кухонных столешниц из массива сосны", — говорится в сообщении.

Такие столешницы отличаются высоким качеством, долгим сроком службы и оригинальным внешним видом, поскольку каждое дерево обладает неповторимой природной текстурой", — говорится в сообщении.Отмечается, что в производстве используются экологичные материалы. Первая партия столешниц будет поставлена в составе кухонных комплектов в жилой дом с детским садом, построенный ООО «Лузалес» в Сыктывкаре. Разные виды мебели, выпускаемые на фабрике в Тихвине, получат названия на коми языке.