Новый спортивный комплекс открыли в Кузбассе

© sibdepo.ru

Сегодня состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Постоянный в Калтане. Изюминкой данного комплекса стал универсальный игровой зал, где на трибунах могут разместиться 150 зрителей. О комфорте маломобильных граждан тоже позаботились и обеспечили места в зрительском секторе. Сам компелкс представляет из себя одноэтажное здание, построенное в федерального проекта «Спорт — норма жизни» и госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» до 2024 года. В физкультурно-оздоровительном комплексе соорудили условия для игры в футбол, баскетбол, волейбол, мини-футбол, гандбол. Также есть гардероб, раздевалки с душевыми и санузлами, кабинет врача.

Отметим, на сооружение комплекса ушло более 106 млн рублей. Из них 73 миллионов рублей было выделено федерального, из областного — 19,2 млн рублей, муниципального — 14,4 млн рублей. В этом году из областного бюджета добавили 15,5 млн рублей, из местного — 1,7 млн рублей.

© sibdepo.ru