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Дорожное строительство

Стратегическую трассу открыли в Приморье

 © primorsky.ru

Технический запуск первой очереди автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный состоялся в Приморском крае.

Первый пусковой комплекс, включающий в себя две развязки и подъезд к Шкотово протяженностью 14 километров, представляет собой новую четырехполосную трассу, на которой расположено восемь мостовых переходов, три путепровода и эстакада. Средняя скорость движения по участку — 110 километров в час.

Новая трасса обеспечит проезд приморцев от Владивостока до Находки без заезда в поселки Артемовский, Штыково и Шкотово, что позволит значительно сократить время в пути. Движение для всех видов транспорта на объекте откроется утром в среду, 14 июня.

Оставшийся участок дороги до Большого Камня планируется достроить в следующем году. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

Далее первыми по новой трассе проехали тяжелые самосвалы. Было отмечено, что именно благодаря современной технике, профессионализму инженеров и рабочих, возведен этот объект.

 © static.vl.ru

https://www.new...3/06/13/217600/

Источник: https://primorsky.ru/news/282681/

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Приморье
  • Нет аватара termometrix
    13.06.2315:27:14

    Участок трассы до Царевки обещают закончить только в 2026 году.Очень сложный рельеф,искусственные сооружения,болота и оползни.Когда достроят всю трассу до порта Восточный,никто не знает.

    #1263996
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