«Ярославский речной порт» ведет строительство земснарядов-амфибий «Лангуст»

«Ярославский речной порт» (Ярославская область) приступил к производству многофункциональных земснарядов-амфибий «Лангуст».

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АО «Ярославский речной порт» начало производство новой импортозамещающей продукции — многофункциональных земснарядов-амфибий «Лангуст». Они предназначены для добычи полезных ископаемых, восстановления обмелевших русел судоходных рек, создания рельефа берегов, строительных работ на береговых линиях. Также технику можно использовать для очистки водоемов и предотвращения экологических бедствий, таких как наводнения, паводковые явления.

Первый ярославский земснаряд в декабре прошлого года поставлен для АО «Сибирская генерирующая компания». Он задействован на очистке золоотвала Новосибирской ТЭЦ-3. В настоящее время в Ярославле строятся еще два земснаряда-амфибии для крупной российской компании.

Ярославское предприятие имеет возможность производить земснаряды-амфибии в количестве свыше 10 штук в год. Судно оснащают землесосом, ковшом, граблями. По воде техника передвигается с помощью винторулевой колонки, по суше — при помощи экскаваторного механизма и наклонных свай. 95% оборудования, используемого для производства, — отечественное.