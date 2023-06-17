Они толкают Россию вперед

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Импортозамещение в России работает, и порой даже в совсем неожиданных областях и секторах промышленности, там где казалось бы это и неплохо, но прямо сейчас можно было бы и повременить. Но если в стратегических отраслях промышленности процесс импортозамещения толкает вперед государство, то в остальных сферах его тянет вперед та самая невидимая рука рынка, заставляя частные компании двигать вперед прогресс нашей промышленности, замещая собственным продуктом то, что еще вчера мы импортировали.

Я сказал «невидимая рука»? Простите великодушно, оговорился. Она, если и существует, то в моей истории она вообще не причем. Может где-то там это работает, но в России прогресс двигает не какая-то там невидимая мифическая сила, а вполне конкретные живые люди. Но обо всем по порядку.

Челябинская компания «Модерн Гласс» появилась еще в 2002 году. Тогда в России еще по сути не существовало рынка архитектурного стекла, в стране только начинала зарождаться соответсвующая культура строительства, только-только в Россию начали проникать мировые архитектурные тенденции.

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Начинали с нанесения металлических покрытий на стекло, закупили оборудование, выбрали производственную площадку, которая поместилась на 4-ом этаже административного здания завода ЧТЗ.

Был ли тут элемент случайности, или это была осознанная стратегия, но в стране начиналось бурное развитие современной архитектуры и массовая реализация сложных архитектурных проектов. Поэтому подхваченная волной растущего спроса, компания «Модерн Гласс», вслед за потребностями архитекторов, сама продолжила развитие своего производства. Сложно перечислить те проекты, в которых поучаствовали челябинцы: это многие объекты Сочинской Олимпиады, стадионы Чемпионата Мира по футболу 2018 года, практически все новые российские аэропорты, небоскреб «Высоцкий» в Екатеринбурге, многие объекты в Астане, Баку, Ташкенте, Бишкеке и других городах СНГ и, конечно, ряд объектов в «Москва Сити».

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Это только со стороны кажется, что стекло — это просто. На самом деле если говорить о сверхбольших стеклопакетах, об архитектурных стеклопакетах сложных форм, то просто представьте, что они будут частью гигантских небоскребов, сложной архитектуры, высотой в сотни метров. Они должны выдерживать большие нагрузки, температурные перепады, ветер, дождь, град. При этом хорошо сохранять тепло, быть прочными и если уж и разобьются, то безопасными для людей.

Поэтому завод «Модерн Гласс» просто напичкан высокотехнологичным оборудованием, есть здесь даже чистые помещения, как на производствах электроники.

Ввиду того, что изделия огромны, а недавно «Модерн Гласс» впервые в России освоила производство стеклопакетов длиной до 12 метров, то и размеры цехов завода, как и размеры оборудования, конечно внушают. Никогда бы не подумал, что за блеском стеклянных фасадов стоит такое сложное производство.

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В этих цехах когда-то делали башни для танков. «Modern Glass» приобрели этот цех в ужасающем полуразрушенном состоянии, теперь тут чисто и светло

Но ведь «Modern Glass» это лишь вершина айсберга. В Челябинске делают стеклопакеты, но само листовое стекло это для них сырье, и оно приходит с других заводов. Да, сегодня в «Модерн Гласс» способны заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов и стеклоизделий строительного назначения. Но важно и то, что за ними тянутся и поставщики. Представьте только: в нулевых годах выбрать поставщика из России было невозможно, потому что их просто не было. В России не производили стекло нужного качества от слова «совсем». Наши заводы были устаревшими, а технологии отсталыми. И хотя тогда «Модерн Гласс» уже начала вытеснять иностранных конкурентов из крупнейших отечественных строительных проектов, в качестве сырья всё равно использовалось импортное стекло Saint-Gobain (Франция), Guardian (США), Pilkington (Великобритания). Нашего просто не было.

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Всё стекло теперь отечественное

Сегодня всё стекло, используемое «Модерн Гласс», отечественное. В России выросли такие гиганты как «Ларта Гласс» (Ростовская область) и «Салаватстекло» (Республика Башкортостан). И во многом именно компания «Modern Glass» стала тем локомотивом, который вытянул отечественную стекольную промышленность на новый уровень. Со стороны это похоже на ту самую пресловутую руку рынка — появился спрос, должно появится и предложение. Но в реальности это всё результат работы многих зараженных общей идеей людей, плод сотрудничества партнеров, делающих одно общее дело. Ведь «Modern Glass» не могли бы делать 12 метровые стеклопакеты, если бы такое стекло не стали бы делать поставщики. Но и поставщики не стали бы вкладывать миллиарды рублей в новое оборудование 12 метрового формата, если бы не были уверены, что «Modern Glass» реализует такой проект.

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Стол для резки 12 метрового стекла

В свою очередь, «Модерн Гласс» не потянула бы такую серьезную модернизацию, если бы не помощь со стороны Фонда развития промышленности, ведь именно ФРП профинансировал льготный заём в размере 1,58 млрд из необходимых 2,2 млрд.

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Вот так работает импортозамещение: государство в лице ФРП помогает, но тянут проекты частные инвесторы, воодушевленные открывающимися перспективами, с азартным блеском в глазах, жаждой созидания и гордостью за уже сделанное.

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И хотя сделано немало, но их уже не остановить. Они теперь осторожно смотрят в сторону не только замещения сырья, но и оборудования. Уже кое-что делают сами — например, системы захвата стекла, те что с присосками.

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Системы захвата стекла делают сами

Думают и о том, чтобы освоить производство конвейерных систем, причем в процессе как прежде теребя и тормоша отечественных вероятных поставщиков комплектующих, зажигая в них общую идею созидания. Ну, а потом глядишь, возьмутся и за более сложное оборудование.

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Например, вот такая линия сборки стеклопакетов. Длинная, но если подумать, ничего особо сложного тут нет

Вот так работает импортозамещение. Не потому, что сверху приказали, и задолго до того как сверху приказали, а потому, что есть такие люди, для которых это просто их жизнь. И это они двигают нашу страну вперед.