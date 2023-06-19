Катамаран «Форт Кроншлот» проекта 04580 «Котлин» сдан в эксплуатацию

Первый в серии из 10 судов катамаран проекта «Котлин» передан судоходной компании «Нева Тревел».

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Серию строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). Головной скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» был спущен на воду 27 апреля 2023 года.

Характеристики пассажирского катамарана проекта 04580 «Котлин»: длина габаритная — 32 м; ширина наибольшая — 8,7 м; высота надводного борта — 1,4 м; осадка габаритная — 1,32 м; мощность двигателей — 2×882 кВт; мореходность — 4 балла; скорость максимальная — около 57 км/ч; пассажировместимость — до 200 чел.; экипаж — 3 чел.; корпус и надстройка — алюминиево-магниевый сплав.