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Транспорт и логистика

ГТЛК поставила 39 автобусов в Рязань в рамках нацпроекта БКД

 © www.gtlk.ru

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) поставила 39 новых современных автобусов большого класса ЛиАЗ-529267 для работы на городских маршрутах в Рязани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).

Техника передана в лизинг муниципальному унитарному предприятию города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса». Все автобусы — низкопольные и оснащены оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

«Поставка партии современных комфортных автобусов в Рязань поможет существенно повысить качество транспортного обслуживания населения. За счет использования газомоторного топлива новые автобусы позволят вдвое сократить выбросы в атмосферу и расходы на топливо. В следующем году ГТЛК передаст еще 8 автобусов большого класса в рамках БКД», — прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Кроме того, в рамках инвестпроекта ГТЛК по обновлению общественного транспорта с привлечением средств ФНБ планируется приобретение 20 автобусов для Рязани в следующем году.
Источник: https://www.gtlk.ru/press_room/news...v-ryazan-v-ramkakh-natsproekta-bkd/

ЛиАЗ-529267, ГТЛК, Рязань
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