Компания «Синара — Городские Транспортные Решения Краснодар» («Синара — ГТР Краснодар», входит в Холдинг СТМ) приступила к замене рельсошпальной решётки и строительству нового пути на модернизируемом трамвайном узле в Центральном округе столицы Кубани.

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Предприятие также благоустроит прилегающую территорию, превратив ее в современное транспортно-пешеходное пространство.

С 23 июня по 23 июля на уже существующей развязке на пересечении улиц Московской, Островского, Красных Зорь и Крайней будет заменено 1,2 километра рельсошпальной решётки и уложено ещё 200 метров новых трамвайных путей. Работы будут проводиться поэтапно, движение трамваев на данном участке будет полностью восстановлено 24 июля. В рамках реконструкции также построят остановочные платформы, адаптированные для маломобильных граждан, и установят современные остановочные павильоны.

«При модернизации трамвайного узла будут использованы шпалы из железобетона и переработанного пластика с увеличенным сроком службы (более 50 лет). На отрезках пути, расположенных вблизи жилых домов, впервые в Краснодаре уложат специальные шумовиброматы, которые позволят обеспечить бесшумный ход трамваев. 90% всех используемых материалов при строительно-монтажных работах отечественного производства», — рассказал генеральный директор «Синара — ГТР Краснодар» Игорь Васильев.

С 22:00 23 июня работы будут проводиться на участке по ул. Крайней, с 22:00 30 июня — на участке по ул. Красных Зорь. Завершится первый этап 2 июля.

За 10 дней на двух участках модернизируемого трамвайного узла заменят 350 м рельсошпальной решётки по ул. Крайней и 250 м по ул. Красных Зорь. Также установят 6 новых стрелочных переводов с электроподогревом. Кроме того, уложат 200 м нового трамвайного пути, который позволит в дальнейшем соединить направления по ул. Крайней с ул. Островского и по ул. Красных Зорь — с ул. Московской, связав центральную и западную части города.

С 14 июля по 16 июля будет заменена рельсошпальная решётка на участке узла по ул. Московской, а с 14 июля по 23 июля — на участке по ул. Островского.

На время перекрытия отдельных участков будет поэтапно меняться движение трамваев №№ 1,2,3,5,8,15,20,21,22, следующих через модернизируемый узел. Подробная информация об изменениях в маршрутах размещена на сайтах администрации Краснодара и МУП «КТТУ», а также на мультимедийных экранах в трамваях.

«Мы понимаем важность этого узла для всей трамвайной сети Краснодара, поэтому все работы выполним в максимально сжатые сроки. Для этого они будут вестись в круглосуточном режиме. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам», — отметил Игорь Васильев.

Все работы завершат к 1 сентября. В результате на данном узле появится удобное для горожан транспортно-пешеходное пространство с новой зелёной зоной, тротуарами, стоянкой для автотранспорта и уличным освещением. Новая схема движения и расположения остановочных платформ позволит систематизировать транспортные потоки. Дополнительно МУП «КТТУ» сможет получить возможность оперативно оптимизировать маршруты трамваев в случае сбоев на линии.

Модернизация трамвайной инфраструктуры Краснодара реализуется в рамках заключённого в сентябре 2022 года концессионного соглашения по развитию трамвайной сети в западной части столицы Кубани. По условиям программы «Синара — ГТР Краснодар» в 2022-2026 годах проложат 35,6 км новых путей и закупят 100 единиц новых низкопольных трамваев.

Комплексная модернизация трамвайной системы осуществляется в 4 этапа. Ветка от Западного трамвайного депо до ЖК «Немецкая деревня» будет завершена до конца 2024 года и продлена к спорткомплексу «Баскет-Холл» до конца 2025 года. Ещё одна ветка свяжет «Баскет-Холл» с линией на ул. Московской к концу 2026 года.