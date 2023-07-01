На крупнейшей шахте ДНР введена в эксплуатацию новая лава
Новая лава введена в эксплуатацию на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское. «Восемь месяцев на шахте „Комсомолец Донбасса“ строили новую лаву и сегодня ввели в эксплуатацию», — отметил руководитель региона.
Промышленные запасы новой выработки оцениваются почти в 1 млн тонн угля, лава рассчитана на работу в течение 27 месяцев. Она стала вторым по счёту на предприятии и четвёртым по региону очистным забоем, введенным в эксплуатацию с начала года.
Техника в новом забое отечественного производства, а два новых ленточных конвейера сделаны в ДНР.
Добыча на шахтах, входящих в сферу Минуглеэнерго ДНР, в текущем году ожидается на уровне 3,5 млн. тонн, а с учётом частных шахт и артелей — около 7 млн. тонн.
Шахта «Комсомолец Донбасса» — крупнейшее угледобывающее предприятие региона. Введена в эксплуатацию в 1980 году, добывает уголь марок «А» (антрацит) и «Т» (тощий), основной потребитель на данный момент — Старобешевская теплоэлектростанция.
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