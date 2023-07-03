«Мацеста чай»: полностью российский, от плантации до кружки

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Группа компаний «Мацеста чай» Turshu’s — это крупнейшее предприятие в России, где реализован полный цикл производства чая: от выращивания чайного листа до выпуска готовой продукции. Наш корреспондент посетила чайные плантации в Мацесте и узнала, как производят самый популярный в стране напиток.

С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

Впервые выращивать чай из привезенных из Грузии семян на территории современного Краснодарского края пробовали еще в начале 20 века. В 1947 году по приказу Иосифа Сталина были образованы чайные совхозы на территории черноморского побережья. Так возник Верхне-Мацестинский чайсовхоз и были высажены первые плантации.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сочинский чай был востребован по всему Советскому Союзу, поэтому к 80-м годам в мацестинском совхозе работали уже сотни сотрудников. Правда, своего чайного производства по переработке чайного листа не было: его тоннами вывозили на Адлерскую чайную фабрику.

В 90-е годы совхоз пришел в упадок и был практически заброшен. К счастью, предприятие решил возглавить Константин Туршу, благодаря которому на месте совхоза появилось АО «Мацестинский чай».

«Пришлось все восстанавливать буквально по крохам, умирающие кусты чая отвоевывать у диких зарослей буквально по одному. Все заросло кустарниками, деревьями», — вспоминает Туршу. Спасение плантаций оказалось тяжелым и длительным трудом: сначала нужно выкорчевать все деревья и убрать сорняки, зачастую вручную, а потом пять-шесть лет ухаживать за участком. Эти работы продолжаются и по сей день. На сегодня в распоряжении мацестинского хозяйства 170 га чайных плантаций.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2006 году рядом с плантациями построили Мацестинскую чайную фабрику, чтобы замкнуть производственный цикл. Впоследствии фабрика и АО «Мацестинский чай» объединились в группу компаний «Мацеста чай» Turshu’s.

На сегодняшний день предприятие выпускает свыше ста наименований чайной продукции под марками «Мацеста чай», «Краснодарский», «Кубанский казачок» и «Русский обычай». Чай из Мацесты можно найти в крупных торговых сетях и магазинах от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. Продукция компании оказалась востребована и за рубежом — в том числе в Японии и Великобритании. По словам Константина Туршу, японцы даже признали, что российский чай вкуснее и ароматнее, потому что чайный лист более насыщенный.

ОТ ПЛАНТАЦИИ ДО КРУЖКИ

Производственный цикл на сочинских чайных плантациях завязан на климате. В отличие от китайского, цейлонского или индийского чая, мацестинский собирают не круглый год, а только с мая по сентябрь-октябрь. Лучшим по качеству считается первый — «майский» — сбор. Самые нежные листья и листовые почки собирают женщины, а мужчины заканчивают сбор с помощи специальных чаесборочных машинок.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Благодаря близости фабрики к плантациям, чайный лист оказывается там уже через полчаса. Скорость очень важна при производстве зеленого чая, изготавливаемого из листа, который не подвергся ферментации — биохимическому процессу с участием кислорода и окислительных ферментов.

На первом этапе лист пропаривают в специальном устройстве, чтобы остановить окислительные процессы. По сравнению с технологией обжаривания, которая применяется, например, в Китае, пропаривание сохраняет максимум витаминов и антиоксидантов. Затем специальные бамбуковые барабаны, называемые роллерами, скручивают листья в чаинки.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Черный и красный чай делают из того же листа, что и зеленый — но после ферментации. Так, при изготовлении черного чая листы завяливают в течение 20 часов и отправляют в роллеры. Там листы ломают и оставляют вылеживаться в собственном соку на несколько часов, пока они не станут темно-коричневыми.

После роллеров чайные листы отправляют на ферментацию на 4 часа, затем в печь для просушивания, далее очищают, сортируют и фасуют. Иногда в чай добавляют травы, ягоды и фрукты. Среди необычных новинок — листовой чай с клубникой и базиликом, с лавандой и ромашкой, а также пакетированный чай в пирамидках с различными натуральными добавками.