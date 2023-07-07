В Сарове началось строительство первого научного здания Национального центра физики и математики

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На территории Технопарка «Саров» (Нижегородская обл.) 27 марта 2023 года залили «первый бетон» в основание Конгресс-центра — первого здания научного комплекса Национального центра физики и математики (НЦФМ). В ближайшее время генеральный подрядчик также начнет возводить здание Центра коллективного пользования. Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры — одна из ключевых инициатив объявленного Президентом России Десятилетия науки и технологий, а создание НЦФМ — флагманский проект этой инициативы.

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«На строительство первых двух зданий из федерального бюджета выделено пять миллиардов рублей. Это чрезвычайно важный этап для нас, так как именно эти площадки позволят нам собирать ученых со всей страны для обсуждения и реализации научных задач, связанных с укреплением технологического суверенитета и обороноспособности нашей страны. Это будет гостеприимное место, где мы обеспечим максимальную концентрацию интеллекта, куда учёные будут приезжать, чтобы участвовать в совместных мероприятиях, формулировать новые идеи современной физики и математики. По нашим расчетам Конгресс-центр будет вмещать до 700 человек и в нем на постоянной основе будут работать около 120 сотрудников», — поделился планами научный руководитель НЦФМ академик РАН Александр Сергеев.

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«ЦКП будет оснащен оборудованием нового поколения, что создаст уникальные условия для совместной работы разнопрофильных научных специалистов с целью проведения изысканий в рамках программ и проектов по приоритетным национальным фундаментальным и поисковым научным исследованиям. Мы планируем, что в ЦКП на постоянной основе смогут работать до 350 человек, плюс он будет способен вместить до 230 посетителей ежедневно», — отметил он.

По плану, уже к концу года, строители должны возвести основные несущие конструкции двух зданий, затем наружные и внутренние стены, перегородки. Осенью начнётся монтаж внутренних и внешних инженерных систем и оборудования. Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на начало 2025 года.

© atomic-energy.ru

© atomic-energy.ru

© atomic-energy.ru

О развитии инфраструктуры будущего города науки рассказал заместитель директора по капитальному строительству АО «Атомэнергопром» Александр Табачников. Он отметил, что проект застройки предполагает как можно лучше вписать современные здания в окружающий ландшафт, оставив как можно больше природных объектов, не нарушая экосреду местности.

«Архитектура комплекса предусматривает создание инновационного пространства для будущих резидентов НЦФМ, объединяющего возможности для эффективного занятия наукой и комфортной жизни. Помимо ЦКП и Конгресс-центра планируется построить самый современный кампус для студентов», — подчеркнул он.

По его мнению, окружающий территорию НЦФМ культурно-туристический Арзамас-Дивеевский кластер также будет способствовать привлечению в научный центр достаточно большого количества людей, а запуск скоростной магистрали М-12 Москва-Нижний Новгород-Казань обеспечит быструю коммуникацию с центральной частью страны и другими научными центрами.

Открытие в России новой научно-исследовательской инфраструктуры — одна из ключевых инициатив Десятилетия науки и технологий.

Флагманским проектом этой инициативы является создание Национального центра физики и математики (НЦФМ), который строится в г. Сарове Нижегородской области. На территории НЦФМ возводится комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса «мидисайенс» и «мегасайенс». Научную кооперацию НЦФМ сегодня составляют 55 научных организаций, вузов и высокотехнологичных компаний со всей России. Образовательной частью Национального центра стал филиал Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — «МГУ Саров», где учатся около сотни магистрантов и аспирантов со всей страны. Учредители НЦФМ — Госкорпорация «Росатом», МГУ им. М.В. Ломоносова, РАН, Министерство науки и высшего образования России, РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИЦ «Курчатовский институт» и ОИЯИ. Основные цели Национального центра — получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка учёных высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала предприятий Госкорпорации «Росатом» и ключевых научных организаций России, повышение привлекательности российской науки для молодых учёных.

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© i.archi.ru

© i.archi.ru

© i.archi.ru

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