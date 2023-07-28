Видео торжественной церемония спуска на воду МРК проекта 22800 «Буря»
20.07.2023
©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456244949&hash=0336ce3183a46a8f
Источник: https://vk.com/wall-166596029_242479
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28.07.2313:19:46