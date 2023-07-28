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Судостроение и судоходство

Видео торжественной церемония спуска на воду МРК проекта 22800 «Буря» 20.07.2023

©Видео с / https://vk.com/video_ext.php?oid=-166596029&id=456244949&hash=0336ce3183a46a8f
Источник: https://vk.com/wall-166596029_242479

судостроение, кораблестроение
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    28.07.2313:19:46

    Будет служить верой и правдой на благо России!!!

    И как везде современно, красиво и чисто на верфи Пелла!!!

    #1266170
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