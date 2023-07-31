Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

На СЗ «Нефтефлот» спущены на воду 2 промерных судна проекта RDB 66.62

На ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) спущены на воду 2 промерных судна проекта RDB 66.62 «Галс» и «Вадим Викторовский».

 © sun9-46.userapi.com

Проект судов был разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель».

Суда смогут выполнять промерные, полевые и изыскательские работы с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода. Также в число «умений» войдут съёмочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера.
Источник: https://vk.com/

Нефтефлот, Самарская область, промерное судно, RDB 66.62
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,