На СЗ «Нефтефлот» спущены на воду 2 промерных судна проекта RDB 66.62

На ЗАО «Нефтефлот» (Самарская область) спущены на воду 2 промерных судна проекта RDB 66.62 «Галс» и «Вадим Викторовский».

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Проект судов был разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель».

Суда смогут выполнять промерные, полевые и изыскательские работы с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода. Также в число «умений» войдут съёмочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера.