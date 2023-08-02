Гидрографическое судно «Яков Лапушкин» принято государственной комиссией

Государственная комиссия подписала приёмный акт на малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин».

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Судно было построено по заказу Министерства обороны РФ на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию).

В ходе приёмо-сдаточных испытаний проверены скоростные и маневренные качества, работа гидрографического вооружения, средств радиосвязи, штурманской и навигационной аппаратуры. Катер подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. В ближайшее время на МГС «Яков Лапушкин» состоится подъём флага, и он приступит к несению службы.

Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом малому гидрографическому судну присвоено наименование «Яков Лапушкин» в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.

Справка:

Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ и построено по проекту нижегородского Конструкторского бюро «Вымпел» (входит в ОСК).

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