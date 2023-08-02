Гидрографическое судно «Яков Лапушкин» принято государственной комиссией
Государственная комиссия подписала приёмный акт на малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин».
Судно было построено по заказу Министерства обороны РФ на судостроительном заводе «Вымпел» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию).
В ходе приёмо-сдаточных испытаний проверены скоростные и маневренные качества, работа гидрографического вооружения, средств радиосвязи, штурманской и навигационной аппаратуры. Катер подтвердил соответствие тактико-техническим характеристикам. В ближайшее время на МГС «Яков Лапушкин» состоится подъём флага, и он приступит к несению службы.
Приказом Главнокомандующего Военно-Морским Флотом малому гидрографическому судну присвоено наименование «Яков Лапушкин» в честь советского военно-морского деятеля, штурмана, военного гидрографа, контр-адмирала, возглавлявшего гидрографическую службу ВМФ в годы Великой Отечественной войны.
Справка:
Малое гидрографическое судно предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ и построено по проекту нижегородского Конструкторского бюро «Вымпел» (входит в ОСК).
- Подписан приёмный акт по океанографическому исследовательскому судну «Евгений Горигледжан»
- На ССЗ «Вымпел» завершены испытания головного катера для МЧС
- Траулер «Норвежское море» передан заказчику