Луганский завод «Милам» начал поставки бытовой химии в другие регионы России

© storage.lug-info.com

Луганский завод бытовой химии «Милам» начал поставки бытовой химии в другие регионы Российской Федерации.

«Мы работаем в ЛНР, ДНР, а также начали работать с Крымом и частично с Тулой. Самые популярные наши товары — это „Белизна“ и „Сантри“, самые ходовые», — рассказала коммерческий директор «Милама» Ирина Колесниченко.

Она отметила, что предприятие выпускает 100 наименований продукции для уборки всего дома.

«У нас есть аналог „Ваниша“, который вышел из российского рынка, это полный аналог „Антипятна“ — кислородный отбеливатель, он не портит ткань и не выедает цвета», — добавила Колесниченко.

Генеральный директор завода Юрий Коробка рассказал журналистам, что сейчас предприятие выпускает порядка 150-200 тыс. единиц продукции в месяц.

«На предприятии работает 40-45 человек, в зависимости от ситуации. Все сотрудники в едином таком коллективе обеспечивают полное функционирование предприятия. При таком количестве людей мы производим порядка 150-200 тыс. (единиц) продукции в месяц», — отметил он.

Гендиректор добавил, что производство имеет полный цикл.

«Мы производим и тару для собственной продукции, то есть бутылки из полиэтилена и пробки для них, крышки, и саму продукцию из сырья, которое поступает на предприятие. Смешиваем в различных пропорциях, фильтруем, выдерживаем, разливаем и отгружаем. У нас свой транспорт, мы осуществляем поставки своим транспортом и в ДНР, и в (другие регионы) РФ», — разъяснил Коробка.

В Министерстве промышленности и торговли ЛНР отметили, что «Милам» уже вышел на большой российский рынок, и профильное ведомство готово оказывать всю посильную помощь в дальнейшем развитии.

© storage.lug-info.com

© storage.lug-info.com