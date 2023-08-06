В Иркутске заложен 4-х палубный круизный лайнер проекта PV8714 для Байкала

31 июля в Иркутске на судоверфи Восточно-Сибирского речного пароходства состоялась церемония закладки четырехпалубного круизного лайнера, предназначенного для эксплуатации на Байкале. Судно станет первым из двух лайнеров проекта PV8714, разработанного конструкторами компании «Р-Флот. Дизайн».

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Новый пассажирский лайнер станет крупнейшим судном на Байкале. Его длина составит 87 метров, высота — 15 метров, а ширина — 14. Скорость судна — до 24 км/ч, дальность плавания — не менее 1,6 тыс. км, что позволит ему доходить до самых северных берегов озера. Численность экипажа — 42 человека.

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Пресс-служба ГК «Истлэнд» также отметила, что окончание строительства первого судна и начало его навигации намечено на 2026 год. По данным отраслевого издания «Флагман», стоимость каждого лайнера проекта PV8714 составит 1,5 млрд рублей. Их постройка будет финансироваться за счет АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Baykal lay 3 823 © kruiz-info.ru

Количество пассажиров составит 144 человека в каютном варианте и 200 — в прогулочном.

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