На белорусском заводе Группы ПОЛИПЛАСТИК начали выпускать литьевые модули диаметром 400 мм

На Кохановском трубном заводе «Белтрубпласт» Группы ПОЛИПЛАСТИК, расположенном в Республике Беларусь, провели модернизацию цеха литья и наладили серийный выпуск полимерных литьевых резьбовых модулей диаметром 400 мм. Они дополнили ассортиментный ряд производимой ранее продукции.

Производство литьевых модулей © www.polyplastic.ru

В этом году в рамках развития базы литьевого производства на заводе была проведена модернизация цеха литья, построен новый склад для продукции этого цеха, закуплены две литьевые машины и пресс-формы для литья резьбовых модулей. Производственная мощность участка увеличилась до 900 тонн изделий в год.

Модули изготавливаются из специального высокомодульного полиэтилена, что обеспечивает гораздо большую, чем у точеных модулей, допустимую осевую нагрузку. Изделия устойчивы к коррозии, биообрастанию и появлению значительных отложений, что увеличивает пропускную способность готового трубопровода. Литая резьба гарантирует максимальную совместимость изделий между собой. В итоге создаваемый с помощью модулей трубопровод получает высокую герметичность и надежность.

Полимерные литьевые модули © www.polyplastic.ru

Литьевые резьбовые модули предназначены для бестраншейного восстановления безнапорных сетей водоотведения и оптимально подходят для санации трубопроводов небольшого диаметра.

Реконструкция сетей проводится методом протяжки последовательно свинченных между собой в новый трубопровод модулей вместо существующей трубы. При этом старая труба предварительно разрушается пневмопробойником, что позволяет увеличить диаметр трубопровода.

Востребованность данной продукции обусловлена тем, что она позволяет восстанавливать инженерные сети с минимальными издержками на проведение монтажных работ. Не требуется использование специальной техники (только пневмопробойник), а также специальная подготовка монтажников. Не происходит разрушения ближайшей инфраструктуры и нарушения привычной жизнедеятельности населенного пункта, так как нет необходимости в проведении земляных работ и перекрытии дорожного движения.

Литьевые модули готовы к отправке заказчику © www.polyplastic.ru

Завод «Белтрубпласт» является лидером производства полимерной трубной продукции на территории Белоруссии и закрывает потребности большей части рынка страны в качественных полимерных трубах для сфер ЖКХ, промышленности, нефтегазового и аграрного секторов. Предприятие поставляет продукцию и в Россию.

Также на предприятии выпускают металлические фитинги, литые детали из полимерных материалов, неразъемные соединения сталь-полиэтилен, лестницы для колодцев, полимерные уплотнения для структурированных труб, защитные ограждения POLYSAFE. На заводе организован участок производства нестандартной продукции. В частности, выпускают экструзионные и покрывные головки для экструзионных линий, специализированную оснастку, ножи для дробилок, специальное оборудование для монтажа металлических фитингов и ПВХ-профиля СПИРАТЕХ.

Группа ПОЛИПЛАСТИК работает над расширением линейки выпускаемой продукции, решая задачи импортозамещения и обеспечения всех потребностей строительства коммунальных объектов наиболее современными материалами и технологиями. С появлением нового типоразмера литьевых модулей диапазон задач, которые можно реализовать с помощью бестраншейного метода восстановления изношенных сетей, стал шире.