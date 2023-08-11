В Тулу передан пятнадцатый Ан-2ТР

Производственно-конструкторская компания «Технорегион» передала в Тулу для частного пилота Дмитрия Мартынова пятнадцатый самолёт Ан-2ТР. Дмитрий потомственный авиахимик, его отец ещё в СССР летал на Ан-2 в сельскохозяйственном авиаотряде «Аэрофлота», сын после окончания Сасовского лётного училища тоже пошёл в авиахимработы. Сначала летал на сверхлёгких самолётах, а сейчас пересел на Ан-2. Но обслуживание Ан-2 на авиаремзаводах с каждым годом становится всё сложнее и дороже. Главная работа и философия деятельности компании «Технорегион» — возрождение парка самолётов Ан-2. Чтобы вырваться из прокрустова ложа требований к восстановлению лётной годности серийных Ан-2, «Технорегион» предлагает альтернативный путь перерегистрации Ан-2 в Ан-2ТР или его модернизации в самолёт ТР-301, для которых разработаны процедуры эксплуатации по техническому состоянию.

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Независимо от того, чем располагает владелец — лётным ли Ан-2, у которого просто вышли календари, или набором из фюзеляжа, плоскостей и чего-то там в ящиках — для любого случая у «Технорегиона» есть процедура и технология возвращения самолёта в строй. На агрегаты самолёта заводят новые формуляры, оформляют разрешения на радиостанции, переоформляют руководства по лётной и технической эксплуатации. От владельца требуется лишь подтвердить право собственности на Ан-2, который в лихие девяностые мог быть продан без бумажной волокиты прямо в поле, а сейчас выясняется, что юридически аппарат остался в собственности какого-нибудь давно канувшего в лету колхоза «Путь Ильича».

Подробнее, как и зачем к Ан-2 добавляется приставка «ТР», в 151 выпуске FlightTV

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