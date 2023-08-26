На объектах московского метро устанавливают отечественные системы противопожарной безопасности

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На объектах метро устанавливают большое количество сложных инженерных систем, в частности — противопожарной безопасности. В связи с ограничением поставок высокотехнологичной продукции в Россию была проведена работа по поиску альтернативных решений. Ее результатом стала замена оборудования автоматической пожарной сигнализации на российские системы, производимые на одном из предприятий Подмосковья

все приборы прошли тщательную проверку на соответствие требованиям качества. Также системы были исследованы специалистами на соответствие специфике работы на подземных транспортных объектах.

В частности, при строительстве 20 станций Большой кольцевой линии метро применялась полностью российская система пожаротушения. Безусловно, есть часть комплектующих иностранного производства, но в целом это полностью российский производитель, который разработал концепцию этой системы, производит все элементы на предприятии, находящемся в России.