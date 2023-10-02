Ямальский меридиан (№ 16)

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В уходящем сезоне летняя погода почти на месяц задержалась на Ямале, следом наступила продолжительная тёплая осень подарившая северянам не только буйство красок, но и множество позитивных событий.

Реконструированное здание ДШИ открылось в Лабытнанги.

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В школе искусств провели реконструкцию: заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили пожарную и охранную сигнализации. В кабинетах выполнили отделку, улучшили шумоизоляцию, заменили мебель. Фасад украшают более 70 тысяч светодиодных огней: в вечернее время он переливается цветами северного сияния.

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В Лабытнанги открылось новое здание дежурной диспетчерской службы.

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В новом здании практически вдвое увеличилось главное помещение основного пункта приема и обработки информации. Здесь координируется работа сразу нескольких систем: 112, оповещения и информирования населения, видеонаблюдения, радиосвязи, телефонии. В здании имеется просторная серверная, предназначенная для хранения и обработки данных, рабочие кабинеты и комната отдыха.

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В Ноябрьске построен новый проезд к детскому саду «Сказка».

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К новому детскому саду теперь ведёт и новая дорога, её строительство стало возможным после планомерного сноса ветхих домов. К тому же, проезд улучшит транспортную доступность новостроек, которые возводятся в центре микрорайона.

В Сеяхе построили дом для тундровиков. Трехэтажное здание на 38 квартир предназначено для проживания отдельных категорий коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.

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В Тазовском построена новая ветеринарная клиника. В новом здании площадью более 160 квадратных метров приступили к сборке мебели, установке оборудования и техники. Совсем скоро здесь начнут прием первых пациентов.

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В историческом здании Салехарда открылась модельная библиотека.

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Библиотека находится в Обдорском музее, в здании, построенном в 1906 году. Дом находится на улице Свердлова, 14. Здание было восстановлено и обустроено под современные задачи за неполных три года. Здесь собраны и восстановлены свидетельства разных страниц истории окружной столицы. Книжный фонд модельной библиотеки «Наследие» насчитывает 7 тысяч изданий.

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В Муравленко в дом на улице Энтузиастов заселились горожане, проживавшие в аварийном фонде. В 2023 году в городе построили три многоквартирных дома по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Сейчас идет возведение еще 16 домов.

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В сентябре свои дни рождения отмечают не только нефтегазовые города Ямала, но и небольшие северные поселения. Не исключение и Ямальский район: Яр-Сале и Сеяха опраздновали 96-летие, Новый Порт — 102-летие, Панаевску исполнилось 83 года, Салемалу — 81 год, а Мысу Каменному — 79 лет.

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За прошедшие годы сёла сильно преобразились, но район остаётся таким же спокойным и уютным уголком земли, а жизнь здесь наполнена теплом и радостью несмотря на суровый климат.

с.Панаевск

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с.Сеяха

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с.Новый Порт

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с.Мыс Каменный

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с.Салемал

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Новоуренгойский бассейн «Юность» открыл свои двери для северян после длительного ремонта. При реконструкции здание было полностью обновлено и надстроен третий этаж.

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В Гыде построен спальный корпус школы-интерната.

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Комнаты рассчитаны на двух, трех или четырех человек. В них установлена мебель и вся необходимая техника. Также в спальном корпусе есть прачечная, пищевой и медицинский блоки. Рядом строители завершают каркас второго корпуса также на 300 мест. Здесь будут предусмотрены отдельные аудитории для занятий с дошкольниками. Здания соединят теплым переходом. На территории оборудуют спортивную площадку и зону отдыха. Новые спальные корпуса заменят нынешние деревянные, а воспитанники смогут вернуться из Тазовской школы-интерната в Гыду. Учебный корпус школы в Гыде открыт в 2018 году.

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Епархиальный центр «Обитель» в Салехарде справил новоселье.

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Новое здание на берегу реки Полуй в окружной столице построили на средства гранта, полученного в 2021 году в размере двух миллионов рублей. До этого «Обители» приходилось ютиться в маленьком балке. Новое здание просторное, перспективное и очень удобное. Помимо вещевого склада, который здесь разместился, планируют установить стиральную и сушильную машины, автоклав. За 4 года работы «Обитель» помогла более 70 жителям.В центр могут обращаться двери люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Небольшие оборудованные домики рассчитаны на 14 мест. Сейчас в них проживают 7 человек.

В Яр-Сале построено здание районного военкомата.

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Здание оснащено всем необходимым как для работы сотрудников комиссариата, так и новобранцев: спальные места, бытовой уголок и кухонное помещение. В специализированном классе ребята смогут получить первые армейские навыки, которые им очень пригодятся в дальнейшем.

В селе Ратта Красноселькупского района построено современное и комфортное здание почты.

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Новую почту в модульном исполнении, площадью чуть больше 50 м2, возвели «под ключ» всего за 3 месяца. Блоки привезли с завода-изготовителя в Перми. В новом здании почты размещены клиентский зал, зона приёма посылок, административные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения.

В парке Победы в Салехарде открыт памятник погибшим в ходе спецоперации. Его название — «Прошедшим и не вернувшимся». Дизайн выбрали салехардцы на портале «Живем на Севере».

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Памятник открыли в день 80-й годовщины освобождения Донецка от фашистских войск. Центральная фигура монумента — собирательный образ героя, за его спиной — взрыв. Воин держит ручной пулемет — символ готовности идти до победного конца. На правом плече солдата — ямальский шеврон, на левом — шеврон Министерства Обороны РФ. Мир символизируют две пары голубей: одна — как напоминание о тех, кто отдал жизнь за мир, другая — о тех, кто выжил и вернулся с миром.

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Здесь же в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 80 саженцев елей и сосен. Именно в Салехарде в этот день высадили миллионное дерево акции. Теперь в парке Победы растут 250 молодых деревьев: за два предыдущих года там высадили 170 елей и кедров.

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В Ямальском районе открыли мемориал бойцам СВО.

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В Губкинском открылся светомузыкальный фонтан «Концертный». Любые слова здесь излишни, фонтан по праву считается лучшим объектом благоустройства в 2023 году на всём Ямале, он потрясающий!

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Новый сквер в Муравленко.

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В Салехарде открылся монумент «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны». В композиции три фигуры: мужчина, женщина и подросток, которые общими усилиями приближают Победу. Салехард — город с глубокой историей, один из первых городов нашей страны за Уралом. Важнейшая часть летописи города — это годы Великой Отечественной войны, когда совсем малонаселённый регион, национальный округ, делал все для нужд фронта, даже больше, чем возможно. Благодаря этому сейчас город претендует на звание «Город трудовой доблести».

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Новый сквер разбит на месте снесённого ветхого здания агроэкономического колледжа.

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В Ноябрьске на улице 60 лет СССР открылась ярмарочная площадь «Южные ворота Ямала».

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Стихийный рынок «Солнечный» образовался здесь ещё в 90-е годы. Несколько лет назад, когда город стал преображаться по современному дизайну рынок ликвидировали. По многочисленным просьбам горожан рынок возродился в современном виде.

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К 55-летнему юбилею в Харпе завершилась реконструкция площади Мира.

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Жители Харпа высоко оценили реновацию главной площади посёлка и прилегающих к ней территорий. Теперь это место притяжения для харповчан.

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Посёлок помолодел несмотря на то, что у него юбилей — 55 лет. Работы по реконструкции площади Мира выполнили за строительный сезон. Здесь не только обустроили новые зоны для прогулок и отдыха, но и переоборудовали инженерные сети, сделали парковку. Создали две зоны памяти — победы в Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам.

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© sever-press.ru

© sever-press.ru

Кроме того, отремонтировали фасады у ближайших к площади домов. Строители застеклили балконы и утеплили стены, новые фасады теперь в цветах брендбука города. В следующем году обновят фасады ещё трех домов.

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В посёлке отремонтированы дороги, тротуары, построены первые велодорожки.

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Харп сегодня — это одна большая стройка. Позитивные изменения начались после включения посёлка в состав городского округа Лабытнанги, теперь здесь почти везде что-то ремонтируется, строится, благоустраивается. Мрачные дома становятся яркими и красивыми, и это только начало. Впереди большие проекты. Здесь будет создаваться мощный туристический комплекс, благодаря которому активными темпами преобразится и сам Харп. Важно, что правительство региона заботится не только о туристической привлекательности посёлка, но и создаёт новое качество жизни для самих харповчан, новые рабочие места для жителей.

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В харпском квартале «Северный» ремонтируют дороги, храм, благоустраивают территорию у железнодорожного вокзала. Там же возводят образовательно-спортивный кластер, объединяющий реконструюруемую школу, строящийся спортивный комплекс с бассейном, центр единоборств «Северный характер» и лыжную базу.

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Два новых дома в Харпе тоже готовы. На улице Гагарина появились два дома, каждый на 24 квартиры. Многоквартирники предназначены для переселенцев из аварийного жилья. В каждом доме есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В них сделан чистовой ремонт, установлена сантехника. На прилегающей территории практически завершено благоустройство, построена парковка и скоро появится детская площадка.

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В Харпе со следующего года начнут активно развивать инфраструктуру для современного туристического комплекса. В планах региональных властей — строительство современной автомобильной дороги, включая мост через реку Собь. Ямальский посёлок в предгорьях Полярного Урала ждут большие проекты. В частности, будет создаваться мощный туристический комплекс в сторону гор.

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Продолжается реконструкция путепровода над железной дорогой Чум-Лабытнанги. Мост длиной 132 метра с двухполосной проезжей частью обеспечит свободное движение автомобилей к туристическим объектам Полярного Урала.

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© sever-press.ru

В сентябре Ямал накрыли не только тёплые ночи, но и небывалые по интенсивности полярные сияния, затмить которые не смогла даже городская иллюминация.

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Главный тренд по благоустройству и улучшению городской среды по прежнему задаёт Ноябрьск, теперь городские улицы украшают информационные киоски в едином стиле.

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Уличные трансформаторы тоже декорированы под ямальский бренд.

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В Ноябрьске у Площади Памяти появились пять клёнов, высаженных сотрудниками Ноябрьского садового центра в рамках экоакции «Зеленая Россия». В этом году в городе впервые высаживают клён приречный. Деревья из тюменского питомника, более адаптированны к северным условиям.

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© sever-press.ru

В прошлом году озеленители высадили в городе полсотни лип, которые благополучно пережили зиму и радовали жителей летом. В 2023-м ещё 60 лип появились в Ноябрьск-парке, 15 акаций — на улице Высоцкого, 650 кустиков барбариса, спиреи и дерена белого — у городских тротуаров.

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А эти кадры сделаны в соседнем с Ноябрьском Муравленко, где впервые высадили европейские клёны.

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© sever-press.ru

Буйство цветов радовало горожан до конца сентября.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Сложно поверить, что следующее фото сделано на Крайнем Севере 24 сентября.

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© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В сентябре горожан ждал ещё один сюрприз, в Ноябрьске впервые расцевели гладиолусы, 1500 луковиц были высажены в городском парке.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Настолько яркую «золотую осень» можно встретить только на севере.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Сентябрь на Ямале провожали с первым снегом, нечасто Ноябрьск встречает октябрь с необлетевшей листвой.

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В статье использованы фото из открытых источников.

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