Ямальский меридиан (№ 16)
В уходящем сезоне летняя погода почти на месяц задержалась на Ямале, следом наступила продолжительная тёплая осень подарившая северянам не только буйство красок, но и множество позитивных событий.
Реконструированное здание ДШИ открылось в Лабытнанги.
В школе искусств провели реконструкцию: заменили кровлю, инженерные коммуникации, обновили пожарную и охранную сигнализации. В кабинетах выполнили отделку, улучшили шумоизоляцию, заменили мебель. Фасад украшают более 70 тысяч светодиодных огней: в вечернее время он переливается цветами северного сияния.
В Лабытнанги открылось новое здание дежурной диспетчерской службы.
В новом здании практически вдвое увеличилось главное помещение основного пункта приема и обработки информации. Здесь координируется работа сразу нескольких систем: 112, оповещения и информирования населения, видеонаблюдения, радиосвязи, телефонии. В здании имеется просторная серверная, предназначенная для хранения и обработки данных, рабочие кабинеты и комната отдыха.
В Ноябрьске построен новый проезд к детскому саду «Сказка».
К новому детскому саду теперь ведёт и новая дорога, её строительство стало возможным после планомерного сноса ветхих домов. К тому же, проезд улучшит транспортную доступность новостроек, которые возводятся в центре микрорайона.
В Сеяхе построили дом для тундровиков. Трехэтажное здание на 38 квартир предназначено для проживания отдельных категорий коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.
В Тазовском построена новая ветеринарная клиника. В новом здании площадью более 160 квадратных метров приступили к сборке мебели, установке оборудования и техники. Совсем скоро здесь начнут прием первых пациентов.
В историческом здании Салехарда открылась модельная библиотека.
Библиотека находится в Обдорском музее, в здании, построенном в 1906 году. Дом находится на улице Свердлова, 14. Здание было восстановлено и обустроено под современные задачи за неполных три года. Здесь собраны и восстановлены свидетельства разных страниц истории окружной столицы. Книжный фонд модельной библиотеки «Наследие» насчитывает 7 тысяч изданий.
В Муравленко в дом на улице Энтузиастов заселились горожане, проживавшие в аварийном фонде. В 2023 году в городе построили три многоквартирных дома по программе переселения из ветхого и аварийного фонда. Сейчас идет возведение еще 16 домов.
В сентябре свои дни рождения отмечают не только нефтегазовые города Ямала, но и небольшие северные поселения. Не исключение и Ямальский район: Яр-Сале и Сеяха опраздновали 96-летие, Новый Порт — 102-летие, Панаевску исполнилось 83 года, Салемалу — 81 год, а Мысу Каменному — 79 лет.
За прошедшие годы сёла сильно преобразились, но район остаётся таким же спокойным и уютным уголком земли, а жизнь здесь наполнена теплом и радостью несмотря на суровый климат.
с.Панаевск
с.Сеяха
с.Новый Порт
с.Мыс Каменный
с.Салемал
Новоуренгойский бассейн «Юность» открыл свои двери для северян после длительного ремонта. При реконструкции здание было полностью обновлено и надстроен третий этаж.
В Гыде построен спальный корпус школы-интерната.
Комнаты рассчитаны на двух, трех или четырех человек. В них установлена мебель и вся необходимая техника. Также в спальном корпусе есть прачечная, пищевой и медицинский блоки. Рядом строители завершают каркас второго корпуса также на 300 мест. Здесь будут предусмотрены отдельные аудитории для занятий с дошкольниками. Здания соединят теплым переходом. На территории оборудуют спортивную площадку и зону отдыха. Новые спальные корпуса заменят нынешние деревянные, а воспитанники смогут вернуться из Тазовской школы-интерната в Гыду. Учебный корпус школы в Гыде открыт в 2018 году.
Епархиальный центр «Обитель» в Салехарде справил новоселье.
Новое здание на берегу реки Полуй в окружной столице построили на средства гранта, полученного в 2021 году в размере двух миллионов рублей. До этого «Обители» приходилось ютиться в маленьком балке. Новое здание просторное, перспективное и очень удобное. Помимо вещевого склада, который здесь разместился, планируют установить стиральную и сушильную машины, автоклав. За 4 года работы «Обитель» помогла более 70 жителям.В центр могут обращаться двери люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Небольшие оборудованные домики рассчитаны на 14 мест. Сейчас в них проживают 7 человек.
В Яр-Сале построено здание районного военкомата.
Здание оснащено всем необходимым как для работы сотрудников комиссариата, так и новобранцев: спальные места, бытовой уголок и кухонное помещение. В специализированном классе ребята смогут получить первые армейские навыки, которые им очень пригодятся в дальнейшем.
В селе Ратта Красноселькупского района построено современное и комфортное здание почты.
Новую почту в модульном исполнении, площадью чуть больше 50 м2, возвели «под ключ» всего за 3 месяца. Блоки привезли с завода-изготовителя в Перми. В новом здании почты размещены клиентский зал, зона приёма посылок, административные, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения.
В парке Победы в Салехарде открыт памятник погибшим в ходе спецоперации. Его название — «Прошедшим и не вернувшимся». Дизайн выбрали салехардцы на портале «Живем на Севере».
Памятник открыли в день 80-й годовщины освобождения Донецка от фашистских войск. Центральная фигура монумента — собирательный образ героя, за его спиной — взрыв. Воин держит ручной пулемет — символ готовности идти до победного конца. На правом плече солдата — ямальский шеврон, на левом — шеврон Министерства Обороны РФ. Мир символизируют две пары голубей: одна — как напоминание о тех, кто отдал жизнь за мир, другая — о тех, кто выжил и вернулся с миром.
Здесь же в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили 80 саженцев елей и сосен. Именно в Салехарде в этот день высадили миллионное дерево акции. Теперь в парке Победы растут 250 молодых деревьев: за два предыдущих года там высадили 170 елей и кедров.
В Ямальском районе открыли мемориал бойцам СВО.
В Губкинском открылся светомузыкальный фонтан «Концертный». Любые слова здесь излишни, фонтан по праву считается лучшим объектом благоустройства в 2023 году на всём Ямале, он потрясающий!
Новый сквер в Муравленко.
В Салехарде открылся монумент «Труженикам тыла Ямала в годы Великой Отечественной войны». В композиции три фигуры: мужчина, женщина и подросток, которые общими усилиями приближают Победу. Салехард — город с глубокой историей, один из первых городов нашей страны за Уралом. Важнейшая часть летописи города — это годы Великой Отечественной войны, когда совсем малонаселённый регион, национальный округ, делал все для нужд фронта, даже больше, чем возможно. Благодаря этому сейчас город претендует на звание «Город трудовой доблести».
Новый сквер разбит на месте снесённого ветхого здания агроэкономического колледжа.
В Ноябрьске на улице 60 лет СССР открылась ярмарочная площадь «Южные ворота Ямала».
Стихийный рынок «Солнечный» образовался здесь ещё в 90-е годы. Несколько лет назад, когда город стал преображаться по современному дизайну рынок ликвидировали. По многочисленным просьбам горожан рынок возродился в современном виде.
К 55-летнему юбилею в Харпе завершилась реконструкция площади Мира.
Жители Харпа высоко оценили реновацию главной площади посёлка и прилегающих к ней территорий. Теперь это место притяжения для харповчан.
Посёлок помолодел несмотря на то, что у него юбилей — 55 лет. Работы по реконструкции площади Мира выполнили за строительный сезон. Здесь не только обустроили новые зоны для прогулок и отдыха, но и переоборудовали инженерные сети, сделали парковку. Создали две зоны памяти — победы в Великой Отечественной войне и воинам-интернационалистам.
Кроме того, отремонтировали фасады у ближайших к площади домов. Строители застеклили балконы и утеплили стены, новые фасады теперь в цветах брендбука города. В следующем году обновят фасады ещё трех домов.
В посёлке отремонтированы дороги, тротуары, построены первые велодорожки.
Харп сегодня — это одна большая стройка. Позитивные изменения начались после включения посёлка в состав городского округа Лабытнанги, теперь здесь почти везде что-то ремонтируется, строится, благоустраивается. Мрачные дома становятся яркими и красивыми, и это только начало. Впереди большие проекты. Здесь будет создаваться мощный туристический комплекс, благодаря которому активными темпами преобразится и сам Харп. Важно, что правительство региона заботится не только о туристической привлекательности посёлка, но и создаёт новое качество жизни для самих харповчан, новые рабочие места для жителей.
В харпском квартале «Северный» ремонтируют дороги, храм, благоустраивают территорию у железнодорожного вокзала. Там же возводят образовательно-спортивный кластер, объединяющий реконструюруемую школу, строящийся спортивный комплекс с бассейном, центр единоборств «Северный характер» и лыжную базу.
Два новых дома в Харпе тоже готовы. На улице Гагарина появились два дома, каждый на 24 квартиры. Многоквартирники предназначены для переселенцев из аварийного жилья. В каждом доме есть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. В них сделан чистовой ремонт, установлена сантехника. На прилегающей территории практически завершено благоустройство, построена парковка и скоро появится детская площадка.
В Харпе со следующего года начнут активно развивать инфраструктуру для современного туристического комплекса. В планах региональных властей — строительство современной автомобильной дороги, включая мост через реку Собь. Ямальский посёлок в предгорьях Полярного Урала ждут большие проекты. В частности, будет создаваться мощный туристический комплекс в сторону гор.
Продолжается реконструкция путепровода над железной дорогой Чум-Лабытнанги. Мост длиной 132 метра с двухполосной проезжей частью обеспечит свободное движение автомобилей к туристическим объектам Полярного Урала.
В сентябре Ямал накрыли не только тёплые ночи, но и небывалые по интенсивности полярные сияния, затмить которые не смогла даже городская иллюминация.
Главный тренд по благоустройству и улучшению городской среды по прежнему задаёт Ноябрьск, теперь городские улицы украшают информационные киоски в едином стиле.
Уличные трансформаторы тоже декорированы под ямальский бренд.
В Ноябрьске у Площади Памяти появились пять клёнов, высаженных сотрудниками Ноябрьского садового центра в рамках экоакции «Зеленая Россия». В этом году в городе впервые высаживают клён приречный. Деревья из тюменского питомника, более адаптированны к северным условиям.
В прошлом году озеленители высадили в городе полсотни лип, которые благополучно пережили зиму и радовали жителей летом. В 2023-м ещё 60 лип появились в Ноябрьск-парке, 15 акаций — на улице Высоцкого, 650 кустиков барбариса, спиреи и дерена белого — у городских тротуаров.
А эти кадры сделаны в соседнем с Ноябрьском Муравленко, где впервые высадили европейские клёны.
Буйство цветов радовало горожан до конца сентября.
Сложно поверить, что следующее фото сделано на Крайнем Севере 24 сентября.
В сентябре горожан ждал ещё один сюрприз, в Ноябрьске впервые расцевели гладиолусы, 1500 луковиц были высажены в городском парке.
Настолько яркую «золотую осень» можно встретить только на севере.
Сентябрь на Ямале провожали с первым снегом, нечасто Ноябрьск встречает октябрь с необлетевшей листвой.
В статье использованы фото из открытых источников.