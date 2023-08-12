Ямальский меридиан (№ 14)

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Наверное, сложно представить, что северное солнце может быть ласковым и согревающим, а многие уголки городов Крайнего Севера ничуть не уступают популярным зонам отдыха в жарких регионах. Но ямальцам это хорошо известно, и зачастую они предпочитают проводить летние отпуска дома. В этом выпуске я предлагаю узнать насколько яркими бывают современные северные города летом.

Начать стоит с Ноябрьска, здесь наиболее мягкий климат и он позволяет в полной мере насладиться северным летом.

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После схода снега город всего за несколько дней из романтично-ностальгического…

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… превращается в яркий и жизнерадостный.

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© noyabrsk24.ru

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Запускаются фонтаны…

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© noyabrsk24.ru

и горожане массово выходят на городские улицы гулять.

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© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Сегодня озеленение Ноябрьска ничем не уступает городам средней полосы России.

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Сперва на городских улицах распускаются тюльпаны и нарциссы.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Следом цветут яблони и черёмуха.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Городские улицы украшают десятками тысяч цветов в клумбах, вазонах и кашпо.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Для удобства жителей на городских улицах установлены летние торговые павильоны и лавки с мороженым, так похожие на советское прошлое.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

В жаркие летние дни Ноябрьск буквально светится.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Но даже в пасмурные дни яркости ему придают инсталляции с растениями, зимовка которых на Ямале невозможна.

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© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Всё меняется с наступлением июля, когда на Ямале расцветает сирень и пионы.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Последние годы главным местомо отдыха горожан зимой и летом является «Ноябрьск-парк».

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Для удобства горожан в парке установлен новый туалет.

© noyabrsk24.ru

В парке круглогодично функционирует аттракцион «Горки «Зима-Лето», ведь даже летом горожане не против прокатиться с ветерком на тюбинге.

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© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Парк постоянно развивается, уже реализовано три очереди строительства.

© noyabrsk24.ru

Но даже в годы, когда в парке не ведутся строительные работы его продолжают наполнять интересными объектами.

© noyabrsk24.ru

В этом году парк украсила новая инсталляция.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

С конца мая солнце уходит за горизонт ближе к полуночи и всего на пару часов, наступает полярный день.

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Это самое подходящее время для посещения городского кинотеатра под открытым небом.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

В жаркий день в парке можно посетить этнографический комплекс «Нум».

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Пляж, шезлонги, барбекю, молодёжь играет в волейбол. Нет, это вовсе не южный курорт. Это — Ямал!

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Середина лета в Тарко-Сале выдалась жаркой, и многие жители устремились на пляж у реки в парке «Прибрежный». Зонтики, лежаки, кабинки для переодевания, спасатели — всё для комфортного отдыха здесь есть. Но главное — шикарный загар, который можно получить только на Ямале.

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Если вы окажетесь в пятницу вечером в «Прибрежном», у вас наверняка возникнет ощущение, что здесь собрался весь город. Песни под гитару, караоке, дискотеки, тематические вечеринки притягивают жителей и гостей Тарко-Сале как магнит.

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Настоящие страсти кипят на площадке для игры в волейбол на пляже, которая никогда не пустует. Молодые люди собираются в команды и устраивают товарищеские матчи, а таркосалинцы болеют всей душой за «своих».

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© noyabrsk24.ru

Самым маленьким тоже не приходится скучать: трек-парк пестрит яркими футболками детей на самокатах, а у проката велосипедов и детских квадроциклов всегда многолюдно.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Тарко-Сале пока единственный город на Ямале, где высажены настоящие розы.

© noyabrsk24.ru

Здесь тоже работает уличный кинотеатр.

© noyabrsk24.ru

Современные и благоустроенные северные города привлекают к себе туристов. Только за шесть месяцев 2023 года в регионе побывали 116,5 тысячи туристов, за аналогичный период прошлого года на Ямал приехали на 20 тысяч человек меньше.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Самыми популярными при этом стали Пуровский и Надымский районы, а также Новый Уренгой. Недалеко от них ушли и Ноябрьск с Губкинским, опередив Салехард. С начала 2023 года на 10 процентов увеличилось число людей, впервые посетивших Ямал.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Ямал — мощный экономический драйвер развития страны, ресурс развития России. Кроме того, региону есть что предложить туристам — это уникальная природа, традиции, культура коренных народов. Сейчас виден высокий интерес жителей разных регионов к Арктике. Ответом на растущий спрос уже становятся новые объекты туристической инфраструктуры, которые появляются, в том числе, благодаря мерам государственной поддержки предпринимателей, программе «Гектар в Арктике».

© noyabrsk24.ru

Пойменные леса, живописные озёра, горные тропы, редкие животные — если всё притягивает вас больше, чем пляжный отдых, а потолок отеля вы готовы сменить на звёздное небо, то — добро пожаловать на Ямал. Ведь именно здесь создали природный парк «Ингилор», один из крупнейших в стране.

© noyabrsk24.ru

Новый природный парк «Ингилор» раскинулся от водосборной площади реки Собь до реки Байдарата, включил в себя основные притоки Нижней Оби, горные комплексы и нерестовые озёра, ледники, геологические и даже исторические объекты. За многие века здесь сформировался свой микроклимат: вдоль рек разрослись пышные леса, а значит, и всякой живности тут комфортно, даже американским бизонам и овцебыкам.

© noyabrsk24.ru

Кластер в природном парке «Ингилор» будет включать в себя горнолыжный комплекс на Полярном Урале, рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка», а также уникальные природные места Полярного Урала: озера Большое Щучье и Хадатаеганлор, парк ледникового периода.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Концессионное соглашение на строительство горнолыжного комплекса уже заключено. К 2026 году инвестор создаст на территории до 19 км трасс, гостиницы на «три» и «четыре» звезды на 320 номеров, конференц-центр, рестораны, СПА и банный комплексы, а также досуговые объекты: каток, этнопарк, зиплайн.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

Первым начнет работу комплекс «Харбей». Он включает в себя гостиницу на 35 номеров, позволяющих единовременно разместить 70 человек, ресторан на 64 места и бар, банный комплекс, конференц-зал, бистро, барбекю-зоны для путешественников. Туристы смогут арендовать снегоходы, багги, квадроциклы, пойти на сплав или в горы.

© noyabrsk24.ru

© noyabrsk24.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 13)

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