Ямальский меридиан (№ 15)

© sever-press.ru

Развитие Ямала очень многогранно, здесь большое внимание уделяется не только благоустройству и внешнему виду населённых пунктов, но развитию патриотизма.

Комар-самовар.

© sever-press.ru

В Ноябрьске появился третий арт-объект в виде комара. Металлическое насекомое поселилось в природно-этнографическом комплексе «НУМ». В длину он 2 метра 20 сантиметров и почти такой же в высоту, с тонкими лапками и узкими крыльями. В отличие от двух предыдущих комаров этот будет служить людям. В голове разместился самовар. Заваривать душистый чай из северных трав для гостей этнокомплекса будут на больших событийных мероприятиях.

Третий «ЯмалЭкоДом» открылся в Ноябрьске.

© sever-press.ru

«ЯмалЭкоДом» — это соцпроект, который прививает детям бережное отношение к природе. С декабря 2022 года такие объекты в Салехарде и Новом Уренгое посетили 14 тысяч человек. Теперь отделение проекта открылось в Ноябрьске.

© sever-press.ru

В ЭкоДоме будет проводиться не только сбор вторсырья. Здесь сотрудники бесплатно проведут лекции на экологическую тему, организуют экскурсии и творческие мастер-классы. Кроме того, жители Ноябрьска смогут принять участие в переработке ненужного пластика. Из обычных крышек от напитков им предложат изготовить основы под блокноты, вешалки, значки и брелоки с изображениями животных. Также ЭкоДом будет служить штаб-квартирой для местных защитников окружающей среды и экодобровольцев.

© sever-press.ru

Ноябрьск продолжает готовиться к юбилею , поэтому к строительству «ЯмалЭкоДома» подошли комплексно. Территория вокруг была благоустроена, закрыты на реконструкцию ближайший межквартальный проезд и детский сад «Надежда», ремонтируются соседние жилые дома и Музей воинской славы.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В селе Мужи появилась смотровая площадка.

© sever-press.ru

В райцентре Шурышкарского района появилась новая смотровая площадка на берегу Югана. Здесь открывается прекрасный вид на северную тайгу и Полярный Урал.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В селе Мужи так-же открылся новый приют для бездомных животных.

© sever-press.ru

Новая лыжная база в Мужах.

© sever-press.ru

В селе Горки Шурышкарского района появилась новая зона отдыха на берегу Оби.

© sever-press.ru

Новая лыжная база в Горках.

© sever-press.ru

На примере Шурышкарского района видно, что интенсивное развитие затронуло даже самые труднодоступные сёла Ямала.

© sever-press.ru

Лыжные гонки являются востребованным и массовым видом спорта на Ямале и его здесь активно развивают. Современные лыжные базы появляются во всех муниципальных образованиях округа. За последние месяцы лыжные базы построены в селах Халясавэй, Пуровск и Харампур Пуровского района, в Горках, Овгорте и Мужах Шурышкарского района, в губкинском микрорайоне Пурпе и самом Губкинском.

Лыжная база в Губкинском .

© sever-press.ru

Лыжная база в Овгорте.

© sever-press.ru

За последние три года новые здания с современным инвентарем появились в Надыме, Салехарде, Ноябрьске, Пангодах, Харпе, Тольке, Уренгое, Мыс Каменном и Панаевске. В планах еще десять новых объектов по округу, крупнейшие из них: биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой в Лабытнанги, лыжные базы с лыжероллерной трассой в Муравленко и Новом Уренгое, центр зимних видов спорта в Надыме.

Новая ветеринарная клиника в Надыме. Новая ветлечебница в 1,5 раза больше старой, её площадь 164 м².

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В Надыме установили памятник ветеранам боевых действий.

© sever-press.ru

В Сквере памяти и славы Надыма появился памятник ветеранам боевых действий и участникам локальных конфликтов. Новый сквер обустроили в этом году у мемориала «Вечный огонь», здесь также закреплены мемориальные таблички с названиями конфликтов". Памятник появился в городе благодаря проекту «Уютный Ямал».

© sever-press.ru

Большое внимание на Ямале уделяется развитию патриотизма и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Я уже рассказывал про Центр духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи в Ноябрьске (на фото сверху), который включает в себя не только спальные корпуса, спортивный комплекс с бассейном и ледовый дворец , но и множество других обьектов. Деятельность центра направлена на духовное, нравственное, экологическое и спортивное развитие детей.

© sever-press.ru

Недавно в России началось создание сети региональноых отделений центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Ямал вошёл в число двенадцати пилотных регионов, в которых такие учреждения открылись в первую очередь. Там молодые люди допризывного и призывного возраста под руководством опытных инструкторов могут пройти интенсивный курс обучения военно-прикладному делу. Региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» открылось на Ямале в мае. Занятия проходят в ноябрьских центрах «Кадет» (о нём я рассказывал в одном из прошлых выпусков ) и «Авангард». В сентябре патриотический центр откроется в Салехарде, разместится он в четвёртой школе.

Для осуществления этих задач реконструкции подверглась и материально-техническая база регионального центра патриотического воспитания «Авангард». Теперь здесь есть все необходимые условия для занятий: тренажер по парашютной подготовке, класс БПЛА. При центре есть комфортная гостиница для ребят, которая тожа была реконструирована.

© sever-press.ru

На территории установили стационарный шатёр купольного типа, что позволило расширить количество помещений, в которых участники могут заниматься.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В центр закупили оборудование для проведения занятий по тактической медицине, инженерной и огневой подготовкам, основам организации связи. В Центр «Воин» также приобрели планшеты, чтобы учить детей работать с картами.

© sever-press.ru

22 августа в России отмечался День Государственного флага. В округе прошло более ста торжественных мероприятий, флаги одновременно подняли в 23 населённых пунктах Ямала.

© sever-press.ru

В этом году новые объекты с государственной символикой установили в небольших и отдаленных поселениях округа. Высота флагштоков — от десяти до 25 метров. Самые высокие — в районе Коротчаево Нового Уренгоя, поселках Уренгой и Пуровск Пуровского района, районных центрах Шурышкарского и Тазовского районов. Это ещё одно из направлений по укреплению патриатизма на Ямале, работы начались в 2022 году .

© sever-press.ru

Флагшток в Мужах.

© sever-press.ru

Флагшток в Коротчаево .

© sever-press.ru

Со стороны Уренгоя флагшток встречает автомобилистов, проезжающих по Пуровскому мосту.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Триколор развевается над пуровской тайгой.

© sever-press.ru

На Ямале ко Дню флага появилось 27 новых флагштоков.

© sever-press.ru

Работы по возведению флагштоков в округе продолжаются, до конца строительного сезона установят ещё 11. Всего в округе будет 40 пространств с большими флагштоками и полотнами триколора. В некоторых населённых пунктах одновременно обустраивают и прилегающую территорию: устанавливают лавочки, высаживают цветы.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Недавно глава Ноябрьска рассказал историю танка Т-34, который установили на площади Памяти. Оказалось, что эта машина — «заслуженный ветеран» Великой Отечественной войны.

© sever-press.ru

В составе 177 танкового полка 64 механизированной бригады 7 механизированного корпуса танк принимал участие в боях за освобождение нашей Родины. В сентябре 1944 года в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками, которые отступали после разгрома через территорию Болгарии в Румынию и Венгрию, танк был подбит. К сожалению, нет данных об экипаже, который воевал на этом легендарном Т-34. В дальнейшем корпус боевой машины был передан на танковый полигон Советской Армии в Болгарии в качестве мишени. Основные фрагменты танка удалось приобрести и вернуть на Родину. Администрация Ноябрьска приложила неимоверные усилия, чтобы городскую площадь Памяти украшал именно подлинный танк Великой отечественной войны! И это ещё один шаг в сохранении памяти о прошлом и укреплении самосознания ямальцев.

© sever-press.ru

На площади Памяти легендарный Т-34 заменил своего предшественника танк Т-55, который простоял на постаменте восемь лет и «переехал» в строящийся сквер на площади «Опалённой юности», здесь организуют выставку образцов боевой военной техники.

Территорию детского сада «Сказка» в Муравленко, построенного 37 лет назад, благоустроили. Здесь не было ливневок, в непогоду стояли лужи. Создали также безопасные игровые площадки с мягким покрытием и тематические центры развития для детей.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

В детских садах и школах Ноябрьска тоже появились новые спортивные площадки.

© sever-press.ru

Обновили спортивную площадку в детском саду «Лукоморье», теперь здесь есть многофункциональное оборудование. В гимназии № 1 построен новый стадион с футбольным полеем с ограждением, площадки для игры в баскетбол и волейбол. В будущем году здесь поставят тренажеры и обустроят беговую дорожку. В школе № 9 смонтирована полоса препятствий.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Ещё одна спортивная площадка построена в Ноябрьске в микрорайоне Железнодорожников. Она создана в рамках проектного инициативного бюджетирования «Уютный Ямал — РИТМ». На новой площадке есть большое поле, где можно поиграть в баскетбол и волейбол.

© sever-press.ru

© sever-press.ru

Детская библиотека Тарко-Сале переехала в новое помещение в новостройке. Там появится клуб для мам и их малышей «БиблиоКроха», будут проводиться занятия по робототехнике для детсадовцев. О том, что книги нуждаются в новом здании, два года назад главе региона рассказала жительница города.

© sever-press.ru

Новое здание отделения «Почты России» открыли в Тарко-Сале в июле этого года, об этом таркосалинцы просили с 2021 года. Отделение почты сначала находилось в аварийном здании 1976 года постройки. Затем два городских почтовых офиса располагались в одном здании с небольшими помещениями. Часто здесь скапливалась очередь, а расположение для жителей центральных микрорайонов было неудобным. Почта переехала в новое просторное помещение, которое приобрели при поддержке главы региона. Прилегающая территория благоустроена: созданы парковочные места для автомобилей, удобные заезды и площадка для уличных мероприятий. Скоро рядом появится теплый остановочный павильон.

© sever-press.ru

В статье использованы фото из открытых источников.

— Ямальский меридиан (№ 14)

— Ямальский меридиан (№ 13)

— Ямальский меридиан (№ 12)

— Выпуски 2022 года

— Выпуски 2021 года