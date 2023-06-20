Ямальский меридиан (№ 13)

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На Ямале начался новый строительный сезон, к концу года в регионе появятся десятки интересных и востребованных обьектов. Ну, а пока познакомимся с тем, что построено весной 2023 года.

В Ноябрьске запустили первую метановую стационарную заправку. С трёх колонок с шестью заправочными постами смогут заправляться до 500 единиц автомобилей в сутки. Обслуживать будут не только городской пассажирский транспорт, но и авто всех желающих. Ранее городской автотранспорт заправляли передвижные газовые заправщики (ПАГЗ).

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Снизится также цена на топливо, за год автотранспортное предприятие сможет экономить один миллион 300 тысяч рублей на заправку всего автопарка. Средства будут направлены на развитие предприятия и улучшение качества оказания услуг. Сейчас в Ноябрьске на газомоторном топливе работает 31 автобус, еще 15 придут в этом году. Всего на Ямале 127 автобусов, которые используют в качестве моторного топлива газ, а это половина от общего числа пассажирского автопарка. По итогам этого года количество экотранспорта увеличится до 167 единиц.

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В селе Антипаюта Тазовского района освятили новый храм.

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Первый многоквартирный дом для арендного жилья построен в Салехарде на улице Ямальской. В семиэтажке 73 квартиры с чистовой отделкой помещений.

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В Ханымее возвели новый четырехэтажный дом для 43 семей.

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В Лабытнанги для строительства здания использовали 3D-принтер. Строение в Лабытнанги возвели с использованием современных технологий, в частности 3D-принтера, печатающего цементными смесями. Здание площадью 80 квадратных метров предназначено для отдыха персонала одного из газовых предприятий. Уникальность проекта в том, что это — первое в мире здание, возведённое по технологии 3D-печати за полярным кругом.

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Одноэтажное здание построили в сложнейших климатических условиях с температурами до — 40 градусов. Вокруг стройплощадки оборудовали тентовую теплицу, которая во время работ позволила поддерживать температуру на уровне до — 10 градусов. Стены строения вместо штукатурки покрыли гидрофобными составами и защитным лаком с сохранением 3D-печатной фактуры.

В Ноябрьске торжественно открыли центр патриотического воспитания «Кадет». Так, у патриотизма появился новый дом. Теперь центр «Кадет» находится в реконструированном здании бывшего «Современника». Здесь юные патриоты будут встречаться на форумах, семинарах, военно-патриотических и спортивных соревнования. Также в центре есть тир закрытого типа, где воспитанники центра будут учиться хорошо стрелять из пневматического оружия. Появился и зал для единоборств — для начальной военной подготовки, для обучения тактической медицине.

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В Надыме завершилась реконструкция корпуса детского сада «Ромашка». Площадь детского сада составляет более 10 тысяч квадратных метров. Посещать его смогут 173 ребенка. В здании оборудовано восемь групп, музыкальный и спортивный залы, театральная студия, познавательно-игровой центр, а также зал ЛФК, кабинет для физиотерапии и сенсорная комната.

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В Губкинском открыл летний сезон новый комплекс для туристов и рыболовов «Лазурный берег». Новое место для круглогодичного отдыха горожан появилось в 15 километрах от Губкинского на берегу Голубого озера. Идея строительства круглогодичного туристического комплекса возникла у инициативных предпринимателей.

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Одной из первых появилась стоянка для автомобилей. По периметру озера установили деревянные беседки с мангальными зонами и шезлонги с зонтами. В ближайшее время планируют обустроить спортивную и игровую площадки (пляжный футбол, волейбол). Сейчас идет внутренняя отделка первого гостевого дома с парилкой, банным чаном. В этом году в планах отстроить еще четыре таких домика.

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Акватория озера зарыблена поголовьем радужной форели, что позволит уже в этом году открыть рыболовный сезон. На турбазе будет организован прокат необходимого для этого снаряжения. В планах у предпринимателей строительство пирса. Для активного отдыха уже закупили катамараны и сап-доски. Зимой на территории комплекса будет организовано катание на снегоходах.

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В Салехарде готова к приему первых посетителей крытая спортивная арена площадью 1800 квадратных метров возле центра культуры и спорта «Геолог». Вход на спортплощадку бесплатный для всех жителей города, здесь оборудованы поля для футбола и волейбола.

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Новая спортивная площадка возле комплекса «Зенит» в Ноябрьске оборудована 21 тренажером. Над площадкой установлен навес, по периметру площадка закрывается роль-ставнями, поэтому заниматься тут можно не только в любую погоду, но и в переходный период. Часть тренажеров доступна для горожан с особенностями здоровья. Идею организовать спортплощадку предложили сами жители Ноябрьска, ее установили по проекту «Уютный Ямал — РИТМ».

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На Ямале активно развивается инфраструктура для велосипедистов. Велодорожки, парковки и пункты проката двухколесного транспорта появляются как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Самыми дружелюбными городами для велосипедистов сегодня являются Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале и Новый Уренгой.

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Ноябрьск подтверждает статус самого комфортного для велосипедистов города на Ямале. Сейчас в городе самая большая протяженность велодорожек в округе — более 10 километров. В этом году после ремонта появится ещё порядка 800 метров дороги для велосипедистов на проспекте Мира.

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В городском парке обустроены стойки со всем необходимым для ремонта двухколесного транспорта. Организованы две точки проката велосипедов - возле Центра спортивных мероприятий на Советской и на стадионе «Ноябрьск».

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В прошлые выходные инфраструктура для любителей активного отдыха пополнилась новыми для Ямала элементами. Вдоль велодорожек городские службы устанавливают поручни для велосипедистов и урны, которые позволят, не спешиваясь, выбросить мусор. Сообщают, что всего в этом году возле велодорожек появится порядка 20 таких конструкций.

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В прошлом году в Губкинском появилась самая длинная велодорожка на Ямале. В рамках капитального ремонта проезда № 40 в городе построили пятикилометровую велосипедную дорожку на участке трассы от 9-го микрорайона города до дачного кооператива «Надежда».

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Ширина дорожки четыре метра, два из которых отведены для прогулок. На участке сделали хорошее уличное освещение, бордюры, что обеспечило безопасное перемещение велосипедистов. В этом году велодорожка будет продлена — обустройство проведут в рамках капитального ремонта проспекта Мира. Трехкилометровая велосипедная дорожка появилась в прошлом году и вдоль центрального сквера города — Никольского.

В Новом Уренгое велодорожки обустроены на многофункциональной площадке «Виадук», городской площади, в микрорайоне Восточный, Надымской улице и Ленинградском проспекте. В прошлом году велосипедная дорожка появилась и в отдаленном районе города Коротчаево, ее оборудовали на многофункциональной площадке для спорта и отдыха «ТутоКруто».

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Общая протяженность велодорожек в газовой столице составляет более 3300 метров. В этом году она станет еще больше — обустройство выделенных полос для двухколесного транспорта пройдет при реконструкции улиц Магистральной, Таежной, Геологоразведчиков. Реконструкция указанных улиц продолжится в следующем году. В 2024 году планируется устройство велодорожек на улице Железнодорожной.

Тарко-Сале тоже оказался одним из лидеров по созданию комфортных условий для велосипедистов среди городов Ямала. Власти города уделяют больше внимание развитию популярного вида спорта. Покататься на велосипеде можно в самом популярном месте отдыха горожан — парке Прибрежном. Протяженность велодорожек составляет 1850 метров. В городе разбили множество велопарковок, установили стелу с велосипедистом. Каждые выходные в Тарко-Сале проходят общегородские велозабеги.

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В Надыме для велосипедистов обустроены территории вдоль набережной озера Янтарного и на первом проезде. Велодорожка длиной 2210 метров появится в городе в рамках реконструкции 8-го проезда, которая началась в прошлом году. Она станет самой длинной в Надыме. В Ноябрьске протяженность велодорожек составляет почти пять километров. В Лабытнанги — 1300 метров — они есть в парке Победы, Молодежном сквере и парке Юбилейном. В Муравленко пока любители велосипедного движения могут покататься в парковом бульваре, на лесной аллее и в сквере «Дружба». В этом году на новой лыжной базе начнут обустройство трехкилометровой велодорожки, еще почти километровую тропу для велосипедистов оборудуют в рамках капитального ремонта улицы 70 лет Октября. В столице округа жители могут покататься на велосипеде на площади у ЦКиС «Геолог» и на многофункциональной площадке на улице Маяковского.

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Помимо создания велодорожек в муниципалитетах округа открывают пункты проката велосипедов, самокатов и роликов. В Губкинском он работает в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Там же находится «Тропа здоровья», она благоустроена не только для пеших прогулок, но и для катания на велосипедах. Протяженность трассы более 1,5 километра, по всему периметру установлено звуковое сопровождение.

В Тарко-Сале пункт проката работает в парке Прибрежном. В Надыме — на площади Юбилейной. Для детей и участников СВО он бесплатный, для остальных горожан действуют скидки по Единой карте жителя Ямала «Морошка». Жители Ноябрьска могут взять двухколесный транспорт на прокат в на стадионе «Ноябрьск», улице Ленина, прокат веломобилей действует в центральной точке отдыха горожан — Ноябрьск-парке.

В статье использованы фото из открытых источников.

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