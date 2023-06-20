Ямальский меридиан (№ 13)
На Ямале начался новый строительный сезон, к концу года в регионе появятся десятки интересных и востребованных обьектов. Ну, а пока познакомимся с тем, что построено весной 2023 года.
В Ноябрьске запустили первую метановую стационарную заправку. С трёх колонок с шестью заправочными постами смогут заправляться до 500 единиц автомобилей в сутки. Обслуживать будут не только городской пассажирский транспорт, но и авто всех желающих. Ранее городской автотранспорт заправляли передвижные газовые заправщики (ПАГЗ).
Снизится также цена на топливо, за год автотранспортное предприятие сможет экономить один миллион 300 тысяч рублей на заправку всего автопарка. Средства будут направлены на развитие предприятия и улучшение качества оказания услуг. Сейчас в Ноябрьске на газомоторном топливе работает 31 автобус, еще 15 придут в этом году. Всего на Ямале 127 автобусов, которые используют в качестве моторного топлива газ, а это половина от общего числа пассажирского автопарка. По итогам этого года количество экотранспорта увеличится до 167 единиц.
В селе Антипаюта Тазовского района освятили новый храм.
Первый многоквартирный дом для арендного жилья построен в Салехарде на улице Ямальской. В семиэтажке 73 квартиры с чистовой отделкой помещений.
В Ханымее возвели новый четырехэтажный дом для 43 семей.
В Лабытнанги для строительства здания использовали 3D-принтер. Строение в Лабытнанги возвели с использованием современных технологий, в частности 3D-принтера, печатающего цементными смесями. Здание площадью 80 квадратных метров предназначено для отдыха персонала одного из газовых предприятий. Уникальность проекта в том, что это — первое в мире здание, возведённое по технологии 3D-печати за полярным кругом.
Одноэтажное здание построили в сложнейших климатических условиях с температурами до — 40 градусов. Вокруг стройплощадки оборудовали тентовую теплицу, которая во время работ позволила поддерживать температуру на уровне до — 10 градусов. Стены строения вместо штукатурки покрыли гидрофобными составами и защитным лаком с сохранением 3D-печатной фактуры.
В Ноябрьске торжественно открыли центр патриотического воспитания «Кадет». Так, у патриотизма появился новый дом. Теперь центр «Кадет» находится в реконструированном здании бывшего «Современника». Здесь юные патриоты будут встречаться на форумах, семинарах, военно-патриотических и спортивных соревнования. Также в центре есть тир закрытого типа, где воспитанники центра будут учиться хорошо стрелять из пневматического оружия. Появился и зал для единоборств — для начальной военной подготовки, для обучения тактической медицине.
В Надыме завершилась реконструкция корпуса детского сада «Ромашка». Площадь детского сада составляет более 10 тысяч квадратных метров. Посещать его смогут 173 ребенка. В здании оборудовано восемь групп, музыкальный и спортивный залы, театральная студия, познавательно-игровой центр, а также зал ЛФК, кабинет для физиотерапии и сенсорная комната.
В Губкинском открыл летний сезон новый комплекс для туристов и рыболовов «Лазурный берег». Новое место для круглогодичного отдыха горожан появилось в 15 километрах от Губкинского на берегу Голубого озера. Идея строительства круглогодичного туристического комплекса возникла у инициативных предпринимателей.
Одной из первых появилась стоянка для автомобилей. По периметру озера установили деревянные беседки с мангальными зонами и шезлонги с зонтами. В ближайшее время планируют обустроить спортивную и игровую площадки (пляжный футбол, волейбол). Сейчас идет внутренняя отделка первого гостевого дома с парилкой, банным чаном. В этом году в планах отстроить еще четыре таких домика.
Акватория озера зарыблена поголовьем радужной форели, что позволит уже в этом году открыть рыболовный сезон. На турбазе будет организован прокат необходимого для этого снаряжения. В планах у предпринимателей строительство пирса. Для активного отдыха уже закупили катамараны и сап-доски. Зимой на территории комплекса будет организовано катание на снегоходах.
В Салехарде готова к приему первых посетителей крытая спортивная арена площадью 1800 квадратных метров возле центра культуры и спорта «Геолог». Вход на спортплощадку бесплатный для всех жителей города, здесь оборудованы поля для футбола и волейбола.
Новая спортивная площадка возле комплекса «Зенит» в Ноябрьске оборудована 21 тренажером. Над площадкой установлен навес, по периметру площадка закрывается роль-ставнями, поэтому заниматься тут можно не только в любую погоду, но и в переходный период. Часть тренажеров доступна для горожан с особенностями здоровья. Идею организовать спортплощадку предложили сами жители Ноябрьска, ее установили по проекту «Уютный Ямал — РИТМ».
На Ямале активно развивается инфраструктура для велосипедистов. Велодорожки, парковки и пункты проката двухколесного транспорта появляются как в городах, так и в небольших населенных пунктах. Самыми дружелюбными городами для велосипедистов сегодня являются Ноябрьск, Губкинский, Тарко-Сале и Новый Уренгой.
Ноябрьск подтверждает статус самого комфортного для велосипедистов города на Ямале. Сейчас в городе самая большая протяженность велодорожек в округе — более 10 километров. В этом году после ремонта появится ещё порядка 800 метров дороги для велосипедистов на проспекте Мира.
В городском парке обустроены стойки со всем необходимым для ремонта двухколесного транспорта. Организованы две точки проката велосипедов - возле Центра спортивных мероприятий на Советской и на стадионе «Ноябрьск».
В прошлые выходные инфраструктура для любителей активного отдыха пополнилась новыми для Ямала элементами. Вдоль велодорожек городские службы устанавливают поручни для велосипедистов и урны, которые позволят, не спешиваясь, выбросить мусор. Сообщают, что всего в этом году возле велодорожек появится порядка 20 таких конструкций.
В прошлом году в Губкинском появилась самая длинная велодорожка на Ямале. В рамках капитального ремонта проезда № 40 в городе построили пятикилометровую велосипедную дорожку на участке трассы от 9-го микрорайона города до дачного кооператива «Надежда».
Ширина дорожки четыре метра, два из которых отведены для прогулок. На участке сделали хорошее уличное освещение, бордюры, что обеспечило безопасное перемещение велосипедистов. В этом году велодорожка будет продлена — обустройство проведут в рамках капитального ремонта проспекта Мира. Трехкилометровая велосипедная дорожка появилась в прошлом году и вдоль центрального сквера города — Никольского.
В Новом Уренгое велодорожки обустроены на многофункциональной площадке «Виадук», городской площади, в микрорайоне Восточный, Надымской улице и Ленинградском проспекте. В прошлом году велосипедная дорожка появилась и в отдаленном районе города Коротчаево, ее оборудовали на многофункциональной площадке для спорта и отдыха «ТутоКруто».
Общая протяженность велодорожек в газовой столице составляет более 3300 метров. В этом году она станет еще больше — обустройство выделенных полос для двухколесного транспорта пройдет при реконструкции улиц Магистральной, Таежной, Геологоразведчиков. Реконструкция указанных улиц продолжится в следующем году. В 2024 году планируется устройство велодорожек на улице Железнодорожной.
Тарко-Сале тоже оказался одним из лидеров по созданию комфортных условий для велосипедистов среди городов Ямала. Власти города уделяют больше внимание развитию популярного вида спорта. Покататься на велосипеде можно в самом популярном месте отдыха горожан — парке Прибрежном. Протяженность велодорожек составляет 1850 метров. В городе разбили множество велопарковок, установили стелу с велосипедистом. Каждые выходные в Тарко-Сале проходят общегородские велозабеги.
В Надыме для велосипедистов обустроены территории вдоль набережной озера Янтарного и на первом проезде. Велодорожка длиной 2210 метров появится в городе в рамках реконструкции 8-го проезда, которая началась в прошлом году. Она станет самой длинной в Надыме. В Ноябрьске протяженность велодорожек составляет почти пять километров. В Лабытнанги — 1300 метров — они есть в парке Победы, Молодежном сквере и парке Юбилейном. В Муравленко пока любители велосипедного движения могут покататься в парковом бульваре, на лесной аллее и в сквере «Дружба». В этом году на новой лыжной базе начнут обустройство трехкилометровой велодорожки, еще почти километровую тропу для велосипедистов оборудуют в рамках капитального ремонта улицы 70 лет Октября. В столице округа жители могут покататься на велосипеде на площади у ЦКиС «Геолог» и на многофункциональной площадке на улице Маяковского.
Помимо создания велодорожек в муниципалитетах округа открывают пункты проката велосипедов, самокатов и роликов. В Губкинском он работает в парке культуры и отдыха «Юбилейный». Там же находится «Тропа здоровья», она благоустроена не только для пеших прогулок, но и для катания на велосипедах. Протяженность трассы более 1,5 километра, по всему периметру установлено звуковое сопровождение.
В Тарко-Сале пункт проката работает в парке Прибрежном. В Надыме — на площади Юбилейной. Для детей и участников СВО он бесплатный, для остальных горожан действуют скидки по Единой карте жителя Ямала «Морошка». Жители Ноябрьска могут взять двухколесный транспорт на прокат в на стадионе «Ноябрьск», улице Ленина, прокат веломобилей действует в центральной точке отдыха горожан — Ноябрьск-парке.
В статье использованы фото из открытых источников.
20.06.2319:40:06
20.06.2320:21:33