В Москве открыли самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово»
В Москве запущено движение на финишном участке северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Для пассажиров открыли три последние станции ― «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».
Трасса участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех», строительство которого начали в 2019 году, длиной 5,8 км проходит вдоль Дмитровского шоссе. «Яхромская» станция расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, «Лианозово» ― на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, «Физтех» ― севернее бульвара Академика Ландау.
С открытием станции «Физтех» город стал ближе для 175 тыс. жителей района Северного и подмосковного города Долгопрудного. У 18 тыс. жителей Северного появилось метро в пешей доступности. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудники технопарка «Физтехпарк».
Для удобства проезда к новым станциям метро скорректировали маршрутную сеть наземного транспорта: изменили трассы десяти маршрутов, запустили ещё один новый.
Станция «Яхромская»
Станция «Лианозово»
Станция «Физтех»
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