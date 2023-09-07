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Транспорт и логистика

В Москве открыли самую северную станцию метро — «Физтех», а также «Яхромскую» и «Лианозово»

 © svao.today

В Москве запущено движение на финишном участке северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Для пассажиров открыли три последние станции ― «Яхромскую», «Лианозово» и «Физтех».

Трасса участка от станции «Селигерская» до станции «Физтех», строительство которого начали в 2019 году, длиной 5,8 км проходит вдоль Дмитровского шоссе. «Яхромская» станция расположена у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы, «Лианозово» ― на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы, «Физтех» ― севернее бульвара Академика Ландау.

С открытием станции «Физтех» город стал ближе для 175 тыс. жителей района Северного и подмосковного города Долгопрудного. У 18 тыс. жителей Северного появилось метро в пешей доступности. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудники технопарка «Физтехпарк».

Для удобства проезда к новым станциям метро скорректировали маршрутную сеть наземного транспорта: изменили трассы десяти маршрутов, запустили ещё один новый.

Станция «Яхромская»

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

Станция «Лианозово»

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

Станция «Физтех»

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru

 © stroi.mos.ru
Источник: https://yandex.ru/turbo/regnum.ru/s/news/3831586

Москва, метрополитен
  • Нет аватара termometrix
    07.09.2319:14:08

    Московское метро не случайно и вполне заслуженно всегда считалось самым красивым в мире.Настоящее произведение искусства!

    А петербургское метро считается самым сложным с точки зрения строительства.

    #1268290
    • Великоросс Великоросс
      07.09.2319:49:47

      Открылись ст. метро ФИЗТЕХ ЛИАНОЗОВО ЯХРОМСКАЯ.Люблино-Дмитровской линии.

      ©Видео с youtube.com

      #1268291
  • Нет аватара vlTepes
    07.09.2321:02:23

    От станции Физтех до учебных корпусов МФТИ 2,6 км

    Я бы не стал называть это «в пешей доступности»

    #1268296
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