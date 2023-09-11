Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат

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В Забайкальском крае 11 сентября запущено оборудование обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». В результате на предприятии получили первый медный концентрат.

Разработка самого месторождения «Удокан» стартовала в августе 2020 года. Работы ведутся открытым способом на двух участках карьера Западный, они находятся в горах на отметке около двух тысяч метров. Каждый участок карьера при длине почти два километра и ширине чуть более одного километра достигает глубины свыше 300 метров. На настоящий момент объем добычи составил около 6,5 миллиона тонн.

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Обогатительная фабрика является частью технологического комплекса, включающего три передела — дробление, измельчение руды и ее флотационное обогащение. В результате обеспечивается выпуск сульфидного концентрата — товарной продукции, востребованной сегодня как в России, так и на зарубежных рынках.

ГОК «Удокан» будет введен в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации, затем, к 2028 году, — все технологические линии гидрометаллургического завода. Первая и вторая очереди обеспечат переработку около 50 миллионов тонн руды и производство около 450 тысяч тонн меди, что позволит комбинату войти в десятку крупнейших производителей меди в мире.

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