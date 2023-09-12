ОДК-Сатурн внедрил новую цифровую платформу для поддержки заказчиков своей продукции

В ОДК-Сатурн (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) внедрена в эксплуатацию новая цифровая платформа — портал поддержки заказчиков (https://cwp.uecrus.com ).

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Это важный инструмент взаимодействия с потребителями продукции компании в процессе послепродажного обслуживания. На сегодняшний день используя платформу заказчик может поддерживать связь с разработчиками модификации двигателя SaM146, а также имеет доступ к технической документации проекта.

В дальнейшем функционал решения расширится.

«Основная цель создания портала — это предоставление эксплуатантам полноценного сервиса, доступа к информации и обеспечение взаимодействия заказчика с разработчиком модификации двигателя. Внедрение портала позволило сохранить накопленные знания, полученные за время коммерческой эксплуатации двигателя SaM146», — сказал директор программы SaM146 ОДК-Сатурн Игорь Чистюнин.

На начальном этапе, используя инструменты платформы, эксплуатанты могут направлять запросы в центр поддержки заказчиков, отслеживать статус своих запросов, получать уведомления об изменении технической документации на двигатель SaM146 и подготовке сервисных бюллетеней. В дальнейшем планируется расширить перечень сервисов.

«Предпосылками создания портала поддержки заказчиков ОДК-Сатурн стала необходимость обеспечения полностью независимого, размещенного в российской юрисдикции сервиса для эксплуатантов. Новое решение можно рассматривать как универсальную платформу информационной поддержки всех существующих и перспективных типов коммерческих авиационных двигателей ОДК-Сатурн», — отметил директор по цифровой трансформации ОДК-Сатурн Евгений Алексеев.