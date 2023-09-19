Севмаш: модернизация металлургического производства

На АО «ПО «Севмаш» (входит в ОСК) завершена модернизация плавильного участка сталелитейного цеха.

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Процесс является частью программы технического перевооружения и реконструкции металлургического производства Севмаша для строительства атомных подводных лодок нового поколения.

Работы проводились более трех лет в рамках реализации государственной программы развития оборонно-промышленного комплекса. Итоговым мероприятием программы стал монтаж оборудования для внепечной обработки стали: агрегата ковш-печь и установки вакуумно-кислородного рафинирования. Оборудование позволяет получать высококачественные легированные стали со сложным химическим составом без вредных примесей, лучшими механическими свойствами и предельно высокими эксплуатационными характеристиками. Опытно-промышленное применение внепечной обработки стали начнется после отработки технологических режимов и разработки необходимой нормативной документации.

В рамках модернизации плавильного участка построена новая силовая электроподстанция, установлены новые дуговые сталеплавильные печи, смонтированы современные системы пылегазоочистки печных выбросов и замкнутого водооборотного охлаждения. Произведена замена сопутствующего вспомогательного оборудования. Всего в ходе реализации программы на участке введено в эксплуатацию 17 единиц новой техники. Также обновляется крановый парк сталелитейного цеха — завершить этот процесс планируется до 2027 года.

В ходе модернизации участка использовано отечественное оборудование от ведущих российских компаний. Обновление производственных мощностей сталелитейного цеха позволяет не только более эффективно планировать график выпуска литейной продукции, но и повысить экономичность использования материалов и ресурсов. Модернизация проводилась в условиях непрерывного производственного процесса.