ГТЛК поставила для Астрахани 20 автобусов, работающих на природном газе

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ГТЛК передала еще 20 автобусов «Волгабас 4298G4» городскому перевозчику Астрахани в рамках лизингового договора на 191 машину.

Вся техника подходит для использования маломобильными группами населения. Автобусы работают на компримированном природном газе, что позволяет улучшать транспортную составляющую региона без ущерба для экологии. Всего на сегодня передано 75 автобусов.

Поставки техники проводятся в рамках мер поддержки Минтранса России по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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