Поставки зерна и продуктов его переработки из России в КНР в 2023 году выросли в три раза

Поставки зерна и продуктов его переработки из России в Китай по состоянию на 24 сентября составили 3,6 млн тонн, что в три раза выше показателя аналогичного периода 2022 года. Об этом сообщил Россельхознадзор.

С 24 по 26 сентября 2023 года в Санкт-Петербурге прошло 11-е заседание российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов.

«В части экспорта российского зерна ведомство отметило значительное увеличение с начала 2023 года поставок этой продукции на рынок Китая. Так, по состоянию на 24 сентября по данным ФГИС „Аргус-Фито“, из России в Китай отгружены рекордные 3,6 млн тонн зерна и продуктов его переработки, что в три раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года и на 63% выше показателя всего 2022 года», — говорится в сообщении.