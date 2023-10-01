В Москве открыт второй регулярный маршрут речного электротранспорта

© metalinfo.ru

Открылся второй регулярный круглогодичный маршрут речного электротранспорта по Москве-реке — от причала «Печатники» до пристани ЗИЛ.

По первому маршруту уже проехали почти четверть миллиона пассажиров.

Первыми по маршруту проплыли курсанты Колледжа Академии водного транспорта им. министра речного флота Л.В. Багрова на электросудне «Жужа» от причала «Печатники» через Нагатинский затон до Южного речного вокзала.