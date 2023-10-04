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Атомная станция малой мощности на базе реакторной установки ШЕЛЬФ-М

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/UOiO1n1fbhM

Куликов Денис Германович, главный конструктор реакторных установок атомных станций малой мощности АО «НИКИЭТ»
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UOiO1n1fbhM

атомная энергетика, атомные станции малой мощности, ШЕЛЬФ-М, АО «НИКИЭТ», Росатом
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