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На космодроме Восточный собрали ракету «Ангара-НЖ»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный завершена сборка в «пакет» блоков «Ангары-НЖ» — макета ракеты-носителя «Ангара-А5″.

 © www.roscosmos.ru

Специалисты Космического центра „Восточный“ (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию „Роскосмос“) сделали это впервые на Восточном.

В ходе комплексных испытаний все системы и агрегаты отработали штатно, сборка первой и второй ступени макета закончена в установленные сроки. Каждый боковой модуль перед стыковкой с центральным блоком прошел ряд электро- и пневмовакуумных испытаний.

Специалисты готовятся к очередному этапу: перекладке „пакета“ на рабочее место и стыковке третьей ступени.

Ведется подготовка к совместным комплексным испытаниям макета и стартового комплекса ракет „Ангара“.

Справка:

"Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерный макет ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», предназначенный для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru
Источник: https://www.roscosmos.ru/39823/

космонавтика, ракетная техника, сборка ракеты, Ангара-НЖ, Роскосмос, Восточный
  • Нет аватара termometrix
    10.10.2318:15:29

    Мне кажется, что в перспективе было бы неплохо, если бы масса и габариты ракеты-носителя «Ангара» были увеличены до 2500-3000 тонн.У нас есть и другие мощные двигатели, которые подходят для такой конфигурации.

    #1269806
    • Jorjio774 Jorjio774
      10.10.2319:15:59

      Если речь идёт о сверхтяже, то это проекты Енисей и Дон. Но, похоже, что они пока на паузе. У Ангары, по всей видимости, пределом будет тяжёлый класс (A5M, A5В).

      #1269811
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