На космодроме Восточный собрали ракету «Ангара-НЖ»

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный завершена сборка в «пакет» блоков «Ангары-НЖ» — макета ракеты-носителя «Ангара-А5″.

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Специалисты Космического центра „Восточный“ (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию „Роскосмос“) сделали это впервые на Восточном.

В ходе комплексных испытаний все системы и агрегаты отработали штатно, сборка первой и второй ступени макета закончена в установленные сроки. Каждый боковой модуль перед стыковкой с центральным блоком прошел ряд электро- и пневмовакуумных испытаний.

Специалисты готовятся к очередному этапу: перекладке „пакета“ на рабочее место и стыковке третьей ступени.

Ведется подготовка к совместным комплексным испытаниям макета и стартового комплекса ракет „Ангара“.

Справка: "Ангара-НЖ» (наземная жидкостная) — полноразмерный макет ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5», предназначенный для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации космического ракетного комплекса «Амур» на космодроме Восточный.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru