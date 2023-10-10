«Газпром» приступил к строительству литейного комплекса

© gazprom.ru

Сегодня на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области началось строительство крупнейшего в России специализированного литейного комплекса.

На предприятии будет освоено производство лопаток для промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Такие турбины «Газпром» широко использует, в частности, на объектах добычи и транспортировки природного газа, переработки углеводородного сырья, выработки электроэнергии и тепла для потребителей.

Лопатки — это ключевой и самый сложный в изготовлении элемент газовых турбин. В процессе эксплуатации именно лопатки испытывают наибольшее воздействие динамических нагрузок и сверхвысоких температур. Поэтому они обладают ограниченным сроком службы и нуждаются в регулярной замене.

Специализированный литейный комплекс «Газпрома» войдет в число самых современных и высокотехнологичных предприятий страны. Здесь будет осуществляться полный цикл литейных операций: подготовка материалов, изготовление литейных форм, выплавка специализированной стали, механическая обработка деталей лопаток, проведение исследований и лабораторный контроль качества изделий.

На предприятии будут использоваться передовые литейные технологии. Это позволит производить лопатки с большим ресурсом надежной работы с длительным интервалом замены.

Строительство литейного комплекса планируется завершить в 2025 году. Выпуск первой партии продукции ожидается в 2026 году.

«Сегодня знаковое событие в энергетическом машиностроении нашей страны. Сегодня «Газпром» приступает к активной фазе строительства специализированного литейного комплекса, на котором мы будем производить ключевые и очень сложные элементы для газовых турбин.

Производство будет высокотехнологичным, будет обеспечен полный литейный цикл производства лопаток. Это высококачественное и высоконаукоемкое производство. Предприятие будет полностью обеспечено заказами, будет создано более 500 рабочих мест.