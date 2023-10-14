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Дорожное строительство

Запустили движение по Краснофлотскому мосту в Архангельске и участку Вознесенского тракта в Казани

 © sun9-78.userapi.com

Сегодня в рамках Всероссийского съезда работников дорожного хозяйства «Дорога 2023» в режиме телемоста глава нашего ведомства открыл движение по обновлённому Краснофлотскому мосту через левый рукав Северной Двины, а также 3,8 км Вознесенского тракта в Казани.

 © sun9-41.userapi.com

Искусственное сооружение расположено в дельте Северной Двины. Оно состоит из двух частей и образует систему переправ. Интенсивность движения здесь составляет 20 тыс. машин в сутки. В 2021 году ввели в строй после ремонта правую часть, а в этом — капитально отремонтировали левую.

Вознесенский тракт станет дополнительным выездом из Казани

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Сегодня машины поехали по отрезку, который возвели в рамках I этапа — шестиполосной магистрали в Советском районе. Её построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Специалисты возведут ещё 7,2 км от проспекта Победы до федеральной трассы М-7 «Волга» в ходе работ по II этапу. В будущем весь тракт соединит районы города с историческим центром, минуя заторные участки
Источник: https://vk.com/rosavtodor?w=wall-67...94_457259497%2Fwall-67937894_146343

дорожное строительство, реконструкция, Татарстан, Архангельская область
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