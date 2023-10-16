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Судостроение и судоходство

На СЗ «Нефтефлот» спущено на воду промерное судно проекта RDB 66.62

На СЗ «Нефтефлот» (Амурская область) спущено на воду промерное судно «Горлица» — восьмое и завершающее в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.

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После проведения швартовых и ходовых испытаний судно будет сдано государственному заказчику ФКУ «Речводпуть» и передано в ФБУ «Администрация «Амурводпуть» для выполнения гидрографических изысканий и промерных работ в бассейне реки Амур.

Проект RDB 66.62 разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель».
Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...mernoe_sudno_proekta_rdb_66_62.html

Нефтефлот, Амурская область, промерное судно, RDB 66.62
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