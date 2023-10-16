На СЗ «Нефтефлот» спущено на воду промерное судно проекта RDB 66.62
На СЗ «Нефтефлот» (Амурская область) спущено на воду промерное судно «Горлица» — восьмое и завершающее в серии из восьми судов проекта RDB 66.62.
После проведения швартовых и ходовых испытаний судно будет сдано государственному заказчику ФКУ «Речводпуть» и передано в ФБУ «Администрация «Амурводпуть» для выполнения гидрографических изысканий и промерных работ в бассейне реки Амур.
Проект RDB 66.62 разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель».
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