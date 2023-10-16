Время рассудило: производство импротозамещённого «Суперджет-100» началось

ЦОС - все самолеты (кроме белого) - это импортозамещенная модификация. А что там делает борт в ливрее ОАК? Зачем он здесь? Ваши варианты жду в комментариях ;) © Роман Ковригин/Сделано у нас

Я побывал на площадке производственного центра «Яковлева» в Комсомольске-на-Амуре и своими глазами увидел как компания ищет пути выхода из ситуации, в которой оказалась наша страна в результате введенных против неё санкций. Не останемся ли мы в скором времени без самолетов? Ответ на этот вопрос в моём репортаже.

Все новые самолеты, которые вы увидите на этих фотографиях — это SJ-100 (ранее SSJ-NEW). Все фюзеляжи старых модификаций в разной степени готовности выведены из цехов завода «Яковлев», стоят, сиротинушки, у забора, и ждут своей участи. А в работе только новые серийные импортозамещённые машины.

Они активно строятся, несмотря на то, что испытания этой модификации только начались. Но ни у кого нет никаких сомнений — самолет успешно пройдет испытания и будет поставляться в авиакомпании, просто потому, что никакого другого выбора у нас больше нет.

Первый этап - стыковка отсеков фюзеляжа © Роман Ковригин/Сделано у нас

Мы приехали в Комсомольск-на-Амуре, вообще-то не ради завода «Яковлев». Цель автопробега #открываемдальний , прежде всего, — показать как работают инструменты развития Дальнего Востока, такие как ТОРы, СПВ, дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека. Поэтому в КнА мы приехали, чтобы посмотреть горнолыжный комплекс «Холдоми» — резидент ТОР «Комсомольск», и площадку «Парус», которая демонстрирует как в рамках ТОРа можно создавать индустриальные парки.

Но как же было бы обидно, забравшись так далеко, приехав в Комсомольск-на-Амуре, не побывать на заводе одного из самых знаковых и одновременно спорных проектов современной России. И организаторы автопробега, понимая это, пошли на то, чтобы сделать небольшое отступление от нашей программы, и буквально уже на ходу сумели согласовать посещение «Яковлева». За что им огромное спасибо!

Впрочем, спорность проекта «Суперджет-100», теперь уже, простите за тавтологию, вопрос спорный. Ведь в чем был основной спор? Никто же в здравом уме не утверждал, что «Суперджет-100» плохой самолет. Все кто претендовал на адекватность и здравомыслие, понимали, что это хороший современный лайнер, а в своем классе и вовсе лучший на рынке.

Основная претензия к проекту была в том, что самолет имел слишком большую долю импортных комплектующих, а значит большую зависимость от внешних геополитических веяний. Иными словами, это давало в руки Западу рычаги, которые могли ему позволить в любой момент остановить производство самолета.

Вообще-то с этим сложно было спорить. Такую опасность нельзя было никак игнорировать, и на тех, кто утверждал, что такое не может произойти, обе стороны этого противостояния, смотрели с недоумением — конечно, такой риск есть, все это понимали. Вопрос был лишь в том — насколько оправдан такой риск.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

История нас рассудила. Гуляя по цехам завода, глядя на новенькие фюзеляжи самолетов, на суетящихся сотрудников, я понимал — риск был оправдан, а решение о максимальной международной кооперации на том этапе было полностью верным. Потому что если бы мы тогда не пошли бы на это, то скорее всего самолет не был бы создан до сих пор.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Была опасность, что, сделав ставку на иностранные комплектующие, мы в итоге растеряем собственные компетенции по созданию компонентов авиалайнеров, а когда прижмет, мы просто уже не сможем уже ничего импортозаместить — у нас не окажется ни нужных специалистов, ни производств.

SJ-100 проходящий летные испытания. В нем заменено более 40 систем, но двигатели пока старые © Роман Ковригин/Сделано у нас

На этой фотографии самолет, который доказывает, что этого, к счастью, не произошло. Это тот самый SJ-100, который недавно начал проходить летные испытания. На момент нашего визита на завод, он совершил два полета. В нем заменено более 40 систем, которые ранее были импортными. И лишь двигатели пока российско-французские SaM146, но опять лишь для того, чтобы не тормозить процесс испытаний, ожидая скорую сертификацию ПД-8.

И получается, что страхи были напрасными. Как раз тогда, когда эксплуатируемые SSJ-100 потребуют замены, мы подойдем к уверенному серийному производству SJ-100, и никаких проблем связанных с санкциями не почувствуем.

Конечно, всё это произошло не само собой. Именно те, кого «суперджетофобы» обвиняли в недальновидности, все эти годы, параллельно с серийным производством SSJ-100, дальновидно работали над SSJ-NEW. Получая опыт в эксплуатации иностранных, и чего уж там кривить душой, лучших в мире авиационных систем, они создавали свои, не хуже, а даже лучше. Не сидели сложа руки, не почивали на лаврах, не довольствовались штампом «весь мир так самолеты делает», а несмотря ни на что, делали своё. Взяли со всего мира лучшее — и сделали лучший самолет в своем классе. А потом сделали так, чтобы всё лучшее мы могли производить сами внутри страны. Этим людям памятник надо ставить!

И сегодня их работа поражает. Присмотритесь на чем стоят строящееся фюзеляжи?

Временные стойки шасси © Роман Ковригин/Сделано у нас

Это временные стойки шасси, потому что стойки отечественного производства пока проходят испытания. Но разве это повод тормозить проект? Страна ждет новый лайнер! Потом временные стойки будут заменены на серийные.

Равно как и не повод для остановки работы неготовность двигателя. Да и незавершенность испытаний лайнера вовсе не повод для простоя завода. Все делается параллельно, темп набран космический, и нигде и ни у кого нет никаких сомнений в том, что этот проект завершится успехом.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Завод сейчас загружен так, как не был загружен в лучшие годы. Мало того, идет его развитие, планируют сносить одну из стен в цехе окончательной сборки (ЦОС), чтобы поставить фюзеляжи друг за другом, словно конвейер. Сейчас в ЦОС тесновато, а фюзеляжи движутся по кругу, в зависимости от этапа сборки. Строится новая летная испытательная станция (ЛИС), тоже для перспективного наращивания темпа производства самолетов.

Стройка новой ЛИС © Роман Ковригин/Сделано у нас

И полное ощущение, что именно так и было задумано. Что к такому варианту развития событий готовились, давно, тщательно и системно. И сейчас попросту выполняют давно намеченный план, а геополитические события лишь заставили немного ускориться, но не изменили изначально поставленной цели — вернуть Россию в ряд ведущих авиастроительных держав.

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