ГТЛК поставила первый «Метеор» судоходной компании «Водолет»

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ГТЛК передала в лизинг нижегородской компании «Водолет» скоростное судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» разработки и производства ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева совместно с НПП «Радар ммс». Сделка осуществлена в рамках программы по развитию лизинга водного транспорта с государственным финансированием.

Судно отправится в первый рейс до Казани 21 октября. Скоростное водное сообщение станет мощным драйвером увеличения туристической привлекательности Нижегородской области, укрепления межрегиональных связей и повышения мобильности населения.

«Метеор 120Р» — инновационное пассажирское скоростное судно с высокой степенью локализации, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 700 км. Внутри судна расположен комфортабельный салон с системами кондиционирования и мультимедиа, кафе-баром в кормовой части. Для комфорта экипажа и безопасности судовождения применена интегрированная мостиковая система с элементами искусственного интеллекта.

Программы некоммерческого лизинга ГТЛК с государственным финансированием позволяют обновлять и расширять отечественный флот, стимулируют внутренний спрос на суда отечественного производства, обеспечивают планомерную загрузку мощностей российских верфей.