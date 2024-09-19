Флот ГТЛК пополнило круизное судно «Гавриил Романович Державин»

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ГТЛК подписала акт приема-передачи универсального пассажирского судна проекта МПКС, построенного на судостроительном комплексе «Р-Флот» в Нижегородской области.

Судно носит имя великого отечественного поэта эпохи Просвещения, государственного деятеля и первого министра юстиции Российской империи Гавриила Романовича Державина. Планируется, что в скором времени комфортабельное судно выйдет на линию в акватории Самарской области. Это — первое из двух судов проекта МПКС, которые законтрактованы ГТЛК в 2021 году по программе льготного лизинга водного транспорта с госфинансированием.

Программа направлена на обновление российского флота, замену устаревшей техники современными судами, развитие отечественного судостроения и внутреннего туризма. Суда проекта МПКС сконструированы в России и подходят для обслуживания местных и пригородных линий внутренних водных путей. Они отвечают всем требованиям в части обеспечения комфорта и безопасности пассажиров, перевозки маломобильных людей. Несмотря на небольшие габариты, теплоходы способны вместить до 240 человек.

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