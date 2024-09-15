ГТЛК поставила свыше 50 автобусов для 5 регионов за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Республики Татарстан, Самарской, Воронежской и Челябинской областей, а также Республики Калмыкия автобусы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств ФНБ.

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️20 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Казани (ФНБ)

✔️14 автобусов LOTOS 105C02 для Самары (ФНБ)

✔️13 автобусов VOLGABUS 5270G2 для Воронежа (БКД)

✔️5 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Элисты (ФНБ)

✔️1 автобус ЛиАЗ-529267 для Челябинска (БКД)

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

Кроме того, на неделе ГТЛК заключила лизинговые договоры на поставку в общей сложности 273 автобусов по ФНБ-проекту с перевозчиками Тюменской (225 ед.), Калужской (30 ед.) и Курской областей (1 ед.), Республики Коми (8 ед.) и ХМАО — Югры (9 ед.).

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