Более 200 км Тихоокеанской железной дороги проложено за полтора года
Масштабные работы по возведению самой протяженной в современной России частной железнодорожной магистрали идут в соотвествии с утвержденным графиком.
На склад доставлены необходимые материалы, шпалы, рельсы, оборудование, техника. На стройке занято свыше 3000 человек с обеих сторон — и с Республики Саха (Якутия), и мыса Манорский Хабаровского края.
Что касается угольного терминала «Эльга», то сейчас в работе четыре основных конструкции. Это ледозащитное сооружение — от сильного волнения, штормов и размывов, причал № 1. Также отсыпается площадка причала № 2. В планах — создание площадки под складирование угля.
С точки зрения масштаба, то это проект века для нашего региона. Дорога — первая почти за 150 лет, частная. Она нам даст около 4000 рабочих мест: и здесь, и в порту. Общий объем перевалки груза составит 30 млн тонн в год, — пояснили в Хабаровском крае.
Самое главное, что отсюда мы получаем доступ к Российским железным дорогам. Потому что Эльгинское месторождение связана частной железной дорогой с БАМом через станцию Новый Улак. Поэтому здесь тоже можно сесть на тепловоз и доехать до Москвы. Если посмотреть по картеф, то получается трезубец: южная пика — Транссиб, средняя — БАМ, северная — ТЖД.
Помимо прямой этого несомненного преимущества, Тихоокеанская железная дорога открывает доступ к полезным ископаемым, которыми богата местная территория Тугуро-Чумиканского района.
— Здесь есть все, но все же ключевое — в 150-200 км отсюда находится Мильканкское железнорудное месторождение. После запуска порта и Тихоокеанской железной дороги, приступим к его освоению. Планируем там построить мощный ГОК, а на на берегу Охотского моря — Тихоокеанский металлургический комбинат, — прокомментировали в Хабаровске.
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